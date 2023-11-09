Никогда не делайте этого с орхидеями зимой, иначе они погибнут

Орхидеи очень популярны и многие хотят их выращивать. Но не все знают, что уход за этим растением очень важен, особенно зимой и с наступлением холодов осенью.

Как правильно поливать орхидеи и какие ошибки могут "убить" растение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Не ставьте орхидеи под прямой солнечный свет

Зимой, когда дневного света становится меньше, орхидеи могут начать увядать. И тогда некоторые люди ставят горшок с цветком на подоконник, чтобы он получил больше солнца. Однако это делать очень опасно. Под прямыми лучами орхидея может получить ожоги, даже в холодное время года.

"Большинство орхидей хорошо растут при ярком, но непрямом солнечном свете, поэтому выходящие на восток или запад подоконники - идеальное место в течение большей части года", - советуют эксперты.

Где должна стоять орхидея (фото: freepik.com)

Никогда не ошибайтесь с количеством воды для полива

Дело в том, что для орхидей важно, чтобы они получали достаточное количество влаги, но при этом не стояли в воде. Корни растения быстро пересыхают, а при чрезмерном поливе почти мгновенно начинают гнить.

"Сначала проверяйте влажность почвы , чтобы убедиться, что она нуждается во влаге. В идеале вы захотите полить орхидею, когда смесь для горшков почти высохнет, но не полностью. Вы также можете слегка распылить почву, чтобы повысить влажность, но будьте осторожны, не замачивайте листья и не оставляйте их влажными, поскольку это может привести к появлению плесени, грибка и гнили", - рассказали эксперты.

Как поливать орхидею (фото: freepik.com)

Не забывайте о подкормке

Орхидеи очень любят удобрения. Для их роста следует использовать смесь азота, фосфора и калия. Зимой растение особенно нуждается в подкормке, и если оно его не будет получать, то может погибнуть.