Новый год-2025. Астролог четко объяснила, что запрещено дарить и где нужно праздновать

Уже скоро наступит Новый год, а потому многие уже начинают готовиться к празднованию. Впрочем, не все знают, какие цвета лучше выбирать, что надо дарить и где именно стоит отмечать это событие.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала важные советы на Новый год и объяснила, как лучше праздновать.

В каких цветах встречать год Зеленой Деревянной Змеи

Астролог напомнила, что год Зеленой Деревянной Змеи начнется не 1 января. Он начинается 29 января 2025 года (по восточному календарю).

"Поэтому к 31 декабря 2024 года Змея никакого отношения не имеет, потому что еще будет царить Зеленый Деревянный Дракон. Впрочем, оба мифических существа уважают зеленый цвет, поэтому вы не ошибетесь, выбрав его для празднования", - советует Соловьева.

Какой цвет выбрать на Новый год (иллюстрация: pixabay.com)

Что дарить на праздники

Эксперт отметила, что на Новый год не стоит выбирать подарки "без души". Кроме этого, следует учесть время, когда вы покупали эти презенты.

"Исключаем все дорогое, если вы приобрели это после 19 ноября 2024 года. Существует вероятность того, что подарки, приобретенные в период ретроградности Меркурия и Марса, не подойдут или с ними будет что-то не так. Особенно это касается техники (в том числе - компьютерной), автомобилей, разнообразных гаджетов и средств коммуникации, холодного и огнестрельного оружия, экстремальных развлечений", - пояснила Соловьева.

"Лучше дарить деньги или сертификаты на определенную сумму, чтобы человек мог сам выбрать то, что ему нравится. Но, главное - искренне подарить тепло своей души. А во что вы его вложите (в физический предмет или сердечные слова), решать вам", - добавила она.

Астролог назвала идеальный подарок на Новый год (иллюстрация: pixabay.com)

Где и с кем встречать Новый год

По словам Соловьевой, для празднования лучше выбирать места, где вы уже бывали, и где вам точно понравилось. Не стоит пробовать и делать что-то новое.

"Развлечения, которые вы выберете, также должны быть знакомы и приятны для вас. Новогодние лакомства, разумеется, также - только самые любимые. Окружать в этот день вас должны только люди, с которыми вам уютно чувствовать себя и приятно общаться. Все незнакомое и опасное и рискованное стоит отбросить", - советует астролог.