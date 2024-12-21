Что нужно делать на Новый год, чтобы разбогатеть и обрести счастье. Не забудьте об этом в ночь на 1 января
Уже скоро закончится 2024 год, а потому многие хотят сделать все, чтобы Новый год принес исключительно счастье и богатство. И оказалось, что в ночь на 1 января можно не только праздновать, но и немного "поколдовать".
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагух рассекретила сразу два новогодних ритуала, которые помогут призвать деньги и успех.
Ритуал на финансовый успех
"Чтобы в новом году финансы всегда были на вашей стороне, воспользуйтесь одним из моих самых любимых ритуалов. Накануне полуночи на Новый год подготовьте три монеты, которые будут символизировать три важные составляющие: деньги, удачу и процветание", - рассказала Лия.
Далее она советует сделать следующее:
- когда наступит полночь, возьмите монеты в правую руку
- затем проговаривайте: "Как эти монеты приумножаются, так и мое финансовое благосостояние растет. Желаю себе и своим близким достатка и процветания в Новом году"
- после этого положите монеты в кошелек или в специальный контейнер для хранения денег и каждый месяц на Новолуние добавляйте туда еще одну монетку.
По словам астролога, этот ритуал поможет увеличить вашу прибыль и активировать финансовую энергию в вашей жизни.
Что делать на Новый год, чтобы было счастье (иллюстрация: freepik.com)
Ритуал на счастье
Также Лагуз назвала еще один способ, благодаря которому якобы можно привлечь удачу и благоприятные возможности. Для такого ритуала вам понадобится свеча.
Пошаговая инструкция:
- перед празднованием Нового года подготовьте белую свечу (она символизирует чистоту и новые начинания)
- когда наступит полночь, зажгите свечу и, глядя на ее пламя, представляйте себя в окружении удачи, счастья и благополучия
- проговаривайте слова: "Огонь этой свечи приносит удачу и способствует счастью в Новом году. Пусть каждый мой день будет счастливым и наполненным радостными событиями"
- дайте свече догореть до конца или погасите ее самостоятельно, сохраняя позитивные мысли.
К слову, ранее астролог назвала неудачные подарки на Новый год.
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