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Что нужно делать на Новый год, чтобы разбогатеть и обрести счастье. Не забудьте об этом в ночь на 1 января

Суббота 21 декабря 2024 17:14
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Что нужно делать на Новый год, чтобы разбогатеть и обрести счастье. Не забудьте об этом в ночь на 1 января Новогодние ритуалы (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро закончится 2024 год, а потому многие хотят сделать все, чтобы Новый год принес исключительно счастье и богатство. И оказалось, что в ночь на 1 января можно не только праздновать, но и немного "поколдовать".

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагух рассекретила сразу два новогодних ритуала, которые помогут призвать деньги и успех.

Ритуал на финансовый успех

"Чтобы в новом году финансы всегда были на вашей стороне, воспользуйтесь одним из моих самых любимых ритуалов. Накануне полуночи на Новый год подготовьте три монеты, которые будут символизировать три важные составляющие: деньги, удачу и процветание", - рассказала Лия.

Далее она советует сделать следующее:

  • когда наступит полночь, возьмите монеты в правую руку
  • затем проговаривайте: "Как эти монеты приумножаются, так и мое финансовое благосостояние растет. Желаю себе и своим близким достатка и процветания в Новом году"
  • после этого положите монеты в кошелек или в специальный контейнер для хранения денег и каждый месяц на Новолуние добавляйте туда еще одну монетку.

По словам астролога, этот ритуал поможет увеличить вашу прибыль и активировать финансовую энергию в вашей жизни.

В яких кольорах зустрічати Новий рік (ілюстрація: freepik.com)

Что делать на Новый год, чтобы было счастье (иллюстрация: freepik.com)

Ритуал на счастье

Также Лагуз назвала еще один способ, благодаря которому якобы можно привлечь удачу и благоприятные возможности. Для такого ритуала вам понадобится свеча.

Пошаговая инструкция:

  • перед празднованием Нового года подготовьте белую свечу (она символизирует чистоту и новые начинания)
  • когда наступит полночь, зажгите свечу и, глядя на ее пламя, представляйте себя в окружении удачи, счастья и благополучия
  • проговаривайте слова: "Огонь этой свечи приносит удачу и способствует счастью в Новом году. Пусть каждый мой день будет счастливым и наполненным радостными событиями"
  • дайте свече догореть до конца или погасите ее самостоятельно, сохраняя позитивные мысли.

К слову, ранее астролог назвала неудачные подарки на Новый год.

Кроме этого, недавно появился гороскоп на 2025 год.

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