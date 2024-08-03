Сделайте это на Новолуние и ваши желания исполнятся. Астролог раскрыла мощный ритуал на счастье

Ритуал на новолуние

"Для того чтобы ваши планы реализовывались, их необходимо корректно сформулировать на Новолуние и провести символический ритуал. Для этого накануне проводится генеральная уборка постоянного места жительства (квартиры, частного дома)", - рассказала Соловьева.

"Непосредственно перед наступлением Новолуния необходимо зажечь свечу и трижды по часовой стрелке обойти все помещение, освещая свечой все углы", - добавила она.

Затем поставьте свечу на подсвечник на столе. Сядьте напротив и напишите на листе все, от чего вы хотите избавиться (вредных привычек, нестабильности, каких-то черт характера, проблем со здоровьем, безденежье, обид, негативных мыслей, эмоций и прочее).

Ритуал на счастье и исполнение желаний (иллюстрация: freepik.com)

Важно вписывать только то, подчеркивает астролог, что касается непосредственно вас.

"Каждый пункт завершаем словами: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло". После того, как перечень будет составлен, его необходимо сжечь в пламени свечи, положив лист в любую пригодную для этого емкость. Наблюдая за тем, как все сгорает, представьте себе, что в огне исчезают вся печаль, волнение, страхи и отчаяние", - рассказала Соловьева.

Свеча при этом должна гореть. Позаботьтесь о том, чтобы это было безопасно.

Далее делайте следующее:

смойте пепел в унитаз и примите душ (полностью, также помойте голову)

вернитесь к столу, на котором стоит свеча, возьмите еще один лист и напишите на нем, за что вы благодарны

благодарить можно всех и за все: Высшие силы, родственников, друзей, знакомых, коллег, незнакомцев (подробно описать незнакомца) за то, что считаете нужным: положительные эмоции, опыт, конкретную помощь и так далее

период, за который нужно благодарить, - последние 30 дней от прошлого Новолуния (должно быть по меньшей мере 12 благодарностей).

Затем переверните лист, на другой стороне нарисуйте большой равнобедренный треугольник на весь лист и разделите его примерно посередине горизонтальной линией.

"В получившейся нижней трапеции перечислите те материальные цели, которых планируете достичь в течение грядущих 30 дней. В верхнем треугольнике перечислите цели своего развития. Сверху, над вершиной большого треугольника, пишите свою миссию (слоган) на предстоящие 30 дней, как вы ее понимаете", - объяснила Соловьева.

"Все вышеперечисленные действия нужно рассчитать по времени таким образом, чтобы завершить их примерно в 14:00. В оставшееся время до точной фазы Новолуния", - добавила она.

Затем положите лист (стороной с треугольником с желаниями и планами вверх) перед свечой. Посмотрите на нее, почувствуйте тепло в своем солнечном сплетении и представьте, что из этой точки выходят лучи, согревающие весь мир вокруг.

Что нужно сделать, когда наступит новолуние (иллюстрация: freepik.com)

"Нужно расслабиться, опираясь спиной на спинку стула. В таком состоянии пробыть по меньшей мере до 14:13. Если есть навыки медитации - помедитируйте. Дальше можно заниматься своими делами или лечь спать", - рассказала астролог.

Важно, чтобы перед этим свеча полностью сгорела. Не забывайте следить, чтобы рядом с ней не было легковоспламеняющихся предметов.

"Затем бумагу (не сгибая!) положите в хорошую книгу или журнал, который нравится. Желательно, чтобы домашние об этом листе не знали. Его нужно хранить до следующего Новолуния. Если нет возможности провести ритуал дома, можна провести сокращенную версию в другом помещении, но уже без части с очищением квартиры и себя", - резюмировала Соловьева.