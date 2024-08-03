Зробіть це на Молодик і ваші бажання здійсняться. Астролог розкрила потужний ритуал на щастя

Ритуал на Молодик

"Для того, аби ваші плани реалізовувались, їх необхідно коректно сформулювати на Молодик та провести символічний ритуал.Для цього напередодні проводиться генеральне прибирання постійного місця проживання (квартири, приватного будинку)", - розповіла Соловйова.

"Безпосередньо перед настанням Молодика необхідно запалити свічку і тричі за годинниковою стрілкою обійти все приміщення, освітлюючи свічкою усі кути", - додала вона.

Потім поставте свічку на свічник на столі. Сядьте навпроти та напишіть на аркуші про все, чого ви хочете позбутися (шкідливих звичок, нестабільності, якихось рис характеру, проблем зі здоров'ям, безгрошів'я, образ, негативних думок, емоцій тощо).

Ритуал на щастя та здійснення бажань (ілюстрація: freepik.com)

Важливо вписувати лише те, наголошує астролог, що стосується безпосередньо вас.

"Кожен пункт завершуємо словами: "Я вибачаю і відпускаю все, що сталося". Після того, як перелік буде складено, його необхідно спалити в полум'ї свічки, поклавши лист у будь-яку придатну для цього ємність. Спостерігаючи за тим, як усе згоряє, уявляйте собі, що у вогні зникають увесь смуток, хвилювання, страхи та розпач", - розповіла Соловйова.

Свічка при цьому має горіти. Подбайте про те, аби це було безпечно.

Далі робіть наступне:

змийте попіл в унітаз та приміть душ (повністю, також помийте голову)

поверніться до столу, на якому стоїть свічка, візьміть ще один аркуш та напишіть на ньому, за що ви вдячні

дякувати можна всім і за все: Вищим силам, родичам, друзям, знайомим, колегам, незнайомим (детально описати незнайомця) за те, що вважаєте за потрібне: позитивні емоції, досвід, конкретну допомогу тощо

період, за який треба дякувати, - останні 30 днів від минулого Молодика (повинно бути щонайменше 12 подяк).

Потім переверніть аркуш, на іншому боці намалюйте великий рівнобедрений трикутник на весь лист та поділіть його приблизно посередині горизонтальною лінією.

"У нижній трапеції перерахуйте ті матеріальні цілі, яких плануєте досягти протягом прийдешніх 30 днів. У верхньому трикутнику, перерахуйте цілі свого розвитку. Згори, над вершиною великого трикутника, пишіть свою місію (слоган) на прийдешні 30 днів, як ви її розумієте", - пояснила Соловйова.

"Всі перераховані вище дії треба розрахувати за часом таким чином, щоб завершити їх приблизно о 14:00. У час, що залишився до точної фази Молодика", - додала вона.

Потім покладіть аркуш (стороною з трикутником з бажаннями та планами догори) перед свічкою. Подивіться на неї, відчуйте тепло у своєму сонячному сплетенні та уявіть, що з цієї точки виходять промені, які зігрівають весь світ навколо.

Що треба зробити, коли настане Молодик (ілюстрація: freepik.com)

"Потрібно розслабитися, спираючись спиною на спинку стільця. У такому стані пробути щонайменше до 14:13. Якщо є навички медитації - помедитуйте. Далі можна займатися своїми справами або лягти спати", - розповіла астролог.

Важливо, аби перед цим свічка повністю вигоріла. Не забувайте стежити, аби поруч із нею не було легкозаймистих речей.

"Потім папір (не згинаючи!) покладіть в гарну книгу або журнал, який подобається. Бажано, щоб домашні про цей аркуш не знали. Він повинен зберігатись до наступного Молодика. Якщо немає можливості провести ритуал повністю вдома, можна зробити скорочену версію в іншому приміщенні, але вже без частини з очищенням квартири і себе", - резюмувала Соловйова.