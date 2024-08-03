Самые эгоистичные мужчины. Названы главные нарциссы по знаку Зодиака

Считается, что представители некоторых знаков Зодиака чаще других ведут себя эгоистично. И с ними сложно строить отношения, ведь они думают лишь о себе.

Какие знаки Зодиака в "мужском воплощении" оказались в списке худших, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Мужчина-Стрелец

Представители этого знака Зодиака могут быть настоящими нарциссами. Они пользуются популярностью и покоряют женские сердца, однако не готовы к чему-то по-настоящему серьезному.

И если мужчина-Стрелец теряет интерес, он легко может пойти на предательство. Токсичность и эгоизм делают их черствыми, что отражается на отношениях.

Мужчина-Дева

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, часто могут похвастаться прекрасной внешностью. И мужчины, которые понимают, что способны очаровать всех вокруг, нередко становятся самовлюбленными.

В отношениях они будут ставить на первое место лишь себя, а вторая половинка будет для них чем-то вроде трофея. При этом мужчина-Дева может даже требовать, чтобы его боготворили.

Мужчина-Водолей

Водолеи могут быть заботливыми и любящими, преданными и ответственными. Однако если они чем-то недовольны, то все рушится на глазах. Представители этого знака Зодиака нередко обижают своих избранниц эгоистичными поступками и равнодушием.

Мужчина-Водолей едва ли захочет показаться уязвимым. И часто он становится зацикленным на себе лишь из-за того, что не готов доверять людям. Однако и это "холодное сердце" можно растопить настоящей любовью.

Мужчина-Рыбы

Представители этого знака Зодиака очень свободолюбивы. Они не терпят, когда кто-то пытается их контролировать. Более того, мужчины-Рыбы привыкли манипулировать и вести за собой, а не быть ведомыми.

И поэтому в отношениях с ними бывает непросто. Такие мужчины нередко оказываются нарциссами, которых едва ли заботят чувства и желания их вторых половинок.