Отреклась от Украины ради карьеры в РФ? Скандальная дочь Сумской снялась в российском сериале

Старшая дочь Ольги Сумской 33-летняя Антонина Паперная снялась в главной роли в российском сериале "Холодное блюдо". Его покажут уже этой осенью на одном из телеканалов РФ.

Что известно о новом проекте Паперной

Антонина Паперная уехала в РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 г. она ни разу публично ничего не сказала о войне и российской агрессии против Украины.

В стране-агрессорке актриса украинского происхождения живет с детьми и мужем-Владимиром Ягличем, который тоже работает актером. Паперная активно занимается развитием своей карьеры и совершенно не беспокоится о том, что работает на страну, которая убивает ее земляков.

Новый сериал, в котором она снялась, - тривиальная российская мелодрама с заезженным сюжетом. Паперная исполнила роль работницы рекламного агентства, которая влюбилась в сына генерального директора. Но против этого союзы родители парня.

Афиша фильма "Холодное блюдо" (скриншот)

"Моя Дана - очень сильная и самодостаточная девушка. Она реализовала себя в карьере и уже полностью готова к семейной жизни. Встретив Никиту, она почувствовала, что рядом с ней именно тот человек, который ей нужен - взрослый, самостоятельный и понимающий. Даже пережив измену, она уверена, что Никита - ее человек", - прокомментировала свою роль Паперная.

Кадры из фильма (скриншот)

Ольга Сумская пока публично не отреагировала на новый фильм дочери

Отметим, что Ольга редко сейчас рассказывает о своей старшей дочери. Но если даже говорит о ней, то всегда оправдывает ее действия и подчеркивает, как той "трудно". А мотивацию дочери остаться на территории РФ, когда та убивает украинцев, объясняет тем, что у Антонины там семья и дети.

"Те, кто там живет, знают, как тяжело там что-то сказать или написать. Понимаете, люди там просто исчезают. А она, прежде всего, мама, она думает о своих детях, делает все ради их безопасности", - объясняла Сумская.

Напомним, что ранее Ольга рассказывала, что дочери даже пришлось заплатить большую взятку, чтобы получить российское гражданство.

О новой роли дочери в российском сериале Ольга Сумская пока не высказалась публично.

Ольга Сумская с дочками (скриншот)