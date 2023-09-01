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Зреклася України заради кар'єри в РФ? Скандальна донька Сумської знялася у російському серіалі

П'ятниця 01 вересня 2023 20:17
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Зреклася України заради кар'єри в РФ? Скандальна донька Сумської знялася у російському серіалі Антоніна Паперна робить кар'єру в РФ і мовчить про війну (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Старша донька Ольги Сумської 33-річна Антоніна Паперна знялася у головній ролі в російському серіалі "Холодное блюдо". Його покажуть вже цієї осені на одному із телеканалів РФ.

Про це стало відомо з опису фільму на російських сайтах.

Що відомо про новий проєкт Паперної

Антоніна Паперна виїхала в РФ ще до початку повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого 2022 року вона жодного разу публічно не висловилася проти війни та російської агресії.

В країні-агресорці актриса українського походження живе з дітьми та чоловіком-Володимиром Ягличем, який теж є актором. Паперна активно займається розвитком свої кар'єри та абсолютно не переймається тим, що працює на країну, яка вбиває її земляків.

Новий серіал, у якому вона знялась, тривіальна російська мелодрама із заїждженим сюжетом. Паперна виконала роль працівниці рекламної агенції, яка закохалася в сина генерального директора. Але проти цього союзи батьки хлопця.

Зреклася України заради кар'єри в РФ? Скандальна донька Сумської знялася у російському серіаліАфіша фільму "Холодное блюдо" (скриншот)

"Моя Дана - дуже сильна та самодостатня дівчина. Вона реалізувала себе в кар'єрі та вже повністю готова до сімейного життя. Зустрівши Микиту, вона відчула, що поруч із нею саме той чоловік, який їй потрібен - дорослий, самостійний та розуміючий. Навіть переживши зраду, вона впевнена, що Микита - її людина", - прокоментувала свою роль Паперна.

Зреклася України заради кар'єри в РФ? Скандальна донька Сумської знялася у російському серіаліЗреклася України заради кар'єри в РФ? Скандальна донька Сумської знялася у російському серіаліКадри з фільму (скриншот)

Ольга Сумська поки публічно не відреагувала на новий фільм доньки

Зазначимо, що Ольга рідко зараз розповідає про свою старшу доньку. Але коли й навіть говорить про неї, то завжди виправдовує її дії і наголошує, як тій "важко". А мотивацію доньки залишитись на території РФ, коли та вбиває українців, пояснює тим, що в Антоніни там сім'я і діти.

"Ті, хто там живе, знають, як важко там щось сказати чи написати. Розумієте, люди там просто зникають. А вона насамперед мама, вона думає про своїх дітей, робить усе заради їхньої безпеки", - пояснювала Сумська.

Нагадаємо, що раніше Ольга розповідала, що доньці навіть довелося заплатити великий хабар, аби мати можливість отримати російське громадянство.

Про нову роль доньки у російському серіалі Ольга Сумська поки ніяк не висловилася публічно.

Зреклася України заради кар'єри в РФ? Скандальна донька Сумської знялася у російському серіаліОльга Сумська з доньками (скриншот)

Зреклася України заради кар'єри в РФ? Скандальна донька Сумської знялася у російському серіаліАнтоніна Паперна з сім'єю (фото: instagram.com/yaglych)

Читайте також про те, що навколо українського фільму про евакуацію з Маріуполя "Юрик. Дорога не торкаючись землі" розгорівся скандал.

Раніше ми писали про те, що розгорівся скандал навколо українського актора, яки раніше виступав на підтримку ЗСУ, а тепер переїхав жити в Росію.

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Ольга Сумська акторка Антоніна Паперна