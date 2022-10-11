Утром иней, днем солнце: прогноз погоды на 11 октября

Утро в Украине довольно прохладное, но днем воздух прогреется до нормальной октябрьской температуры. Поэтому во многих областях погода будет солнечной и без осадков.

Какая будет погода в областях 11 октября?

Единственным регионом, где сегодня прогнозируют осадки, есть Луганщина. Там небо будет пасмурным, а температура воздуха прогреется до 8 градусов выше нуля. В Харьковской и Донбассе - без осадков и с 9 градусами тепла.

Юг Украины осадков не ожидает. В Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской областях и Крыму будет немного облачно, но с прояснениями. Как это характерно для юга, там сегодня наиболее тепло, а именно +14-15 градусов по Цельсию.

Без осадков будет и на западе. На Закарпатье, Львовщине и Франковщине небо будет пасмурным, а в остальных областях солнце таки появится.

Холоднее всего будет на Буковине - до +11, на Волыни и Ивано-Франковщине - до +12. В Ровно, Тернополе и Львове будет 13 градусов выше нуля, а в Ужгороде будет до +17 градусов. Это, кстати, самая теплая область сегодня.

На севере будет облачно с прояснениями, температура будет колебаться от 9 до 12 градусов тепла.

В центре повсюду обойдется без осадков. В Виннице, Кропивницком и Черкассах будет ясное небо, а в Полтаве и Днепре будет небольшая облачность. В Полтаве воздух прогреется до +11, Днепр и Черкассы - до +12, а вот у Кропивницкого с Винницой будут максимальные 13 градусов тепла.

В столице сегодня будет тепло и солнечно весь день. Возможны кратковременные осадки, а температура поднимется до 14 градусов.

Приметы этого дня