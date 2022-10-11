Зранку іній, вдень сонце: прогноз погоди на 11 жовтня

Ранок в Україні доволі прохолодний, але вдень повітря прогріється до нормальної жовтневої температури. Тому в багатьох областях погода буде сонячною та без опадів.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в областях 11 жовтня?

Єдиним регіоном, де сьогодні прогнозують опади, є Луганщина. Там небо буде похмуре, а температура повітря прогріється до 8 градусів вище нуля. На Харківщині та Донеччині - без опадів і з 9 градусами тепла.

Південь України опадів не очікує. На Миколаївщини, Херсонщині, Одещині, Запоріжчині та в Криму буде трохи хмарно, але із проясненнями. Як це притаманно півдню, там сьогодні найтепліше, а саме +14-15 градусів за Цельсієм.

Без опадів буде й на заході. На Закарпатті, Львівщині та Франківщині небо буде похмурим, а в решті областей сонце таки з'явиться.

Найхолодніше буде на Буковині - до +11, на Волині та Івано-Франківщині - до +12. Рівне, Тернопіль та Львів матимуть 13 градусів вище нуля, а в Ужгороді буде до +17 градусів. Це, до речі, є найтепліша область сьогодні.

На півночі буде хмарно з проясненнями, і температура коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла.

У центрі всюди обійдеться без опадів. Вінниця, Кропивницький та Черкаси матимуть ясне небо, а в Полтаві та Дніпрі буде незначна хмарність. У Полтаві повітря прогріється до +11, Дніпро та Черкаси - до +12, а от Кропивницький із Вінницею матимуть максимальні 13 градусів тепла.

У столиці сьогодні буде тепло та сонячно протягом усього дня. Можливі короткочасні опади, а температура підніметься до 14 градусів.

Прикмети цього дня