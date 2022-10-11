Праздник 11 октября: что строго запрещено делать, чтобы не было беды

11 октября в Украине чтят память преподобного Харитона Исповедника. В народе этот день называли "День Харитона", "Катальщик", и имеет он особые традиции и запреты.

Что можно и нельзя делать сегодня, обычаи, приметы, празднующие именины – в материале Styler ниже.

Традиции на Харитона, что нужно сделать

Когда-то в народе говорили: "Харитон – в доме урон". Этот день считался не слишком благополучным и хорошим.

Жених и невеста 11 октября тайно ото всех несли местному ведуну пирог и мед, чтобы он ненароком свадьбу им не испортил. Люди верили, что ведьмы и всякая нечистота гуляют сегодня по земле.

Считалось, что на Харитона могут сглазить или навести порчу. Чтобы этого избежать, лучше сидеть дома и заниматься домашними делами. А вот мусор из дома выметать не стоит, чтобы не впустить в дом беду.

Интересно, что запрещалось сегодня есть ягоды. Верили, что на них плюнул сам Дьявол. Если отведать, то можно заболеть.

11 октября не устраивали помолвку и свадьбу, не праздновали юбилеи и другие торжества.

Чтобы отвлечь беду в этот день, подайте милостыню людям, нуждающимся в финансовой помощи.

Народные приметы и поверья:

Ветер 11 октября дует с северной стороны – зима будет суровой, с западной – снежной, с южной – мягкой.

Низко идут по небу тяжелые облака – к скорой стуже.

Если осиновые листья лежат лицом вверх – зима будет теплая.

Если человек родился 11 октября, то его талисманом является горный хрусталь.

Что нельзя делать в этот день:

Заметать в доме и выбрасывать мусор.

Вступать в брак, обручаться и вообще начинать что-нибудь новое.

Обижаться, ссориться, мстить кому-то.

Надевать одежду синего цвета, чтобы не началась "черная" полоса.

Сегодня много именинников

11 октября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матвей, Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор.