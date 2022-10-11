Праздник 11 октября: что строго запрещено делать, чтобы не было беды
11 октября в Украине чтят память преподобного Харитона Исповедника. В народе этот день называли "День Харитона", "Катальщик", и имеет он особые традиции и запреты.
Что можно и нельзя делать сегодня, обычаи, приметы, празднующие именины – в материале Styler ниже.
Традиции на Харитона, что нужно сделать
Когда-то в народе говорили: "Харитон – в доме урон". Этот день считался не слишком благополучным и хорошим.
Жених и невеста 11 октября тайно ото всех несли местному ведуну пирог и мед, чтобы он ненароком свадьбу им не испортил. Люди верили, что ведьмы и всякая нечистота гуляют сегодня по земле.
Считалось, что на Харитона могут сглазить или навести порчу. Чтобы этого избежать, лучше сидеть дома и заниматься домашними делами. А вот мусор из дома выметать не стоит, чтобы не впустить в дом беду.
Интересно, что запрещалось сегодня есть ягоды. Верили, что на них плюнул сам Дьявол. Если отведать, то можно заболеть.
11 октября не устраивали помолвку и свадьбу, не праздновали юбилеи и другие торжества.
Чтобы отвлечь беду в этот день, подайте милостыню людям, нуждающимся в финансовой помощи.
Народные приметы и поверья:
- Ветер 11 октября дует с северной стороны – зима будет суровой, с западной – снежной, с южной – мягкой.
- Низко идут по небу тяжелые облака – к скорой стуже.
- Если осиновые листья лежат лицом вверх – зима будет теплая.
- Если человек родился 11 октября, то его талисманом является горный хрусталь.
Что нельзя делать в этот день:
- Заметать в доме и выбрасывать мусор.
- Вступать в брак, обручаться и вообще начинать что-нибудь новое.
- Обижаться, ссориться, мстить кому-то.
- Надевать одежду синего цвета, чтобы не началась "черная" полоса.
Сегодня много именинников
11 октября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матвей, Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор.
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