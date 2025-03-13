Ани Лорак вышла замуж

Сообщается, что официально пара расписалась еще в сентябре 2024 года на Майорке (Испания), а 14 февраля - в День всех влюбленных - устроила свадьбу на Мальдивах.



Ани Лорак вышла замуж (фото: росСМИ)

Лорак в комментарии росСМИ призналась, что у нее уже была свадьба на 200 человек, поэтому второе бракосочетание она захотела сделать очень интимным - только для нее и супруга.



Свадьба предательницы Ани Лорак на Мальдивах (коллаж: росСМИ)

Для пары накрыли стол с закусками на берегу Мальдивского острова, а также сделали круглую арку из цветов.



Ани Лорак и Исаак Виджраку (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак для торжественного события выбрала корсетное платье с глубоким декольте и полупрозрачной юбкой с разрезом. Несмотря на то, что она уже была замужем, свой образ она дополнила короткой фатой. Завершал образ традиционный букет из цветов.

Ее избранник был одет в белый костюм - от рубашки и обуви он отказался.



Ани Лорак с новым мужем (фото: росСМИ)

Что известно о новом муже Лорак

В 2023 году певица-предательница призналась, что ее сердце несвободно. Тогда она поделилась фото в объятиях темнокожего испанца Исаака Виджраку. Пара познакомилась на Ибице.

Мужчина является бывшим актером и моделью. В 2002 году он победил в конкурсе красоты "Мистер Испания".

В интернете Исаак называет себя велнес-эксперт, философом радости, творцом положительной кармы. На сайте мужчины сказано, что он родился в Барселоне (Испания) и является потомком длинной линии африканских шаманов.

Многие поклонники тогда предполагали, что Виджраку встречается с Лорак ради пиара и популярности и не верили в искренность его намерений.



Ани Лорак с новым мужем (фото: instagram.com/anilorak)

Что известно о личной жизни Ани Лорак

Певица с 1995 до 2005 была в отношениях со своим продюсером Юрием Фалесой, который был старше ее на 17 лет.

15 августа 2009 года вышла замуж за одного из владельцев туроператора Turtess Travel - гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. В этом браке родилась дочь София (2011 г. р.). Отношения пары не были идеальными, в 2019 году они официально развелись.

Отметим, что певица много лет строит свою карьеру в РФ. Она - одна из артистов-предателей, которые отвернулись от Украины во время войны, живут в РФ и молчат о военных преступлениях страны-террористки.



Ани Лорак и Исаак Виджраку (фото: instagram.com/anilorak)

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