Потап закрутил роман с подругой Каменских, - блогер

Рэпер и продюсер Потап изменяет Насте Каменских с ее подругой и бывшей женой Позитива - Аней Андрийчук.

Об этом сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов в одном из своих последних выпусков на YouTube , пишет РБК-Украина (проект Styler).

Потап изменяет Каменских

По словам обозревателя украинского шоу-бизнеса, певица и экс-супруга Алексея Завгороднего долгое время были лучшими подругами.

Однако сейчас девушки не общаются, и Беспалов объяснил, по какой причине.

"Анна Андрийчук - бывшая жена Позитива, была именно той, которая „находилась в теплых объятиях Потапа“ в то время, когда Настя Каменских пыталась держать свою профессиональную форму", - рассказал блогер.

На сегодня, говорит он, Андрийчук и Потап - вместе.

По информации инсайдеров, после одного из его выступлений за границей, из клуба они поехали вместе в гостиничный номер.

Потап и Анна Андрийчук (фото: instagram.com/kamenskux)

Отметим, что в феврале бизнесвумен заинтриговала фото в свадебном платье.

Беспалов утверждает, что эти фотографии были сделаны, чтобы "отвлечь внимание украинцев от того, с кем на самом деле она в близких отношениях".

Блогер отметил, что Каменских в курсе его измен, но держит это в тайне от общественности. Звезда не желает вызывать жалость.

"Настя обо всем знает и продолжает в это играть, потому что в ее парадигме мире это позорно. Она же супер артистка, а ее будут жалеть, потому что Потап постоянно ходил гулять", - сказал сплетник.

Напомним, в браке с Алексеем Завгородним (Позитивом) Анна Андрийчук была 8 лет.

Всего бывшие влюбленные встречались около 13 лет. О разводе они сообщили в 2021 году, заявив что к расставанию привели "разные интересы и взгляды на жизнь".