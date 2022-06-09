Зрада відміняється: у Сільпо пояснили "захмарну" ціну черешень

Насправді черешня коштує 129 гривень за кілограм.

"Зараз така ціна на першу українську черешню, яка вже приїхала у "Сільпо"", - повідомили в адміністрації.

У "Сільпо" черешню продають за ціною під 130 гривень за кілограм - це коректна вартість (фото: facebook.com/silpo)

Така соковита і солодка ягода родом із Закарпаття та Одеської області прибула на полиці магазинів мережі цього тижня.

Що буде з черешнею в магазинах цього літа

"Та розпал сезону ще попереду. За інформацією, що ми отримуємо з фермерських господарств, найгарячіший сезон черешні буде в середині червня", - зазначили в мережі.

Взагалі в супермаркетах "Сільпо" цього літа обов'язково будуть вітчизняні фрукти і ягоди із заходу і центру країни, а найнижчі ціни будуть в розпал сезону, додали в адміністрації.

Що стосується мелітопольської та херсонської черешні, то через тимчасову російську окупацію окремих районів на півдні України урожай не вдасться привезти в супермаркети зараз.

"У той же час можемо запевнити, що цього року буде вдосталь черешні в садах різних областей України. Тому й ціна поступово ставатиме найбільш прийнятною. Після червневої черешні з Чернівецької, Вінницької областей, Одещини та Закарпаття в липні у «Сільпо» доставлять ягоду з фермерських господарств Черкаської, Київської та Житомирської областей" - кажуть у прес-службі.

Сезон фруктів і ягід в "Сільпо" та ціни

Наразі триває сезон полуниці, а його пік в мережі очікують в 20-х числах червня.

А ще в цьому місяці на полицях магазинів "Сільпо" обіцяють зібрати кращі ягоди жимолості.

Крім ягід, в червні очікуються поставки солодких абрикосів з Одеської та Чернівецької областей.

У першій половині липня у супермаркети доставлять ранню малину, а розпал сезону буде в другій половині липня і триватиме до кінця серпня.

Ще другий місяць літа називають найкращим часом для покупки ожини, порічки та чорної смородини.

У липні-серпні традиційно будуть кавуни, дині та персики.

У серпні-вересні очікується велика кількість різних сортів лохини, а почнеться сезон ще в липні та може тривати й до жовтня, якщо пощастить з погодними умовами.

"Відповідно до сезонності тих чи інших фруктів буде змінюватися і ціна - чим більше урожай і пропозиція на ринку, тим нижче буде і ціна", - зауважують в "Сільпо".