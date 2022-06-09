RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зрада відміняється: у Сільпо пояснили "захмарну" ціну черешень

Фото: у "Сільпо" уточнили ціну черешні (facebook.com/silpo)
Автор: Володимир Костирін

В одному з супермаркетів "Сільпо" у Львові помітили у продажу черешню з дуже високою вартістю - під 2,5 тисячі гривень, що викликало здивування у покупців і обговорення в мережі. Насправді ж на ціннику до ягоди була допущена помилка, яку оперативно виправили.

Про це Styler розповіли в прес-службі "Сільпо".

Насправді черешня коштує 129 гривень за кілограм.

"Зараз така ціна на першу українську черешню, яка вже приїхала у "Сільпо"", - повідомили в адміністрації.

У "Сільпо" черешню продають за ціною під 130 гривень за кілограм - це коректна вартість (фото: facebook.com/silpo)

Така соковита і солодка ягода родом із Закарпаття та Одеської області прибула на полиці магазинів мережі цього тижня.

Що буде з черешнею в магазинах цього літа

"Та розпал сезону ще попереду. За інформацією, що ми отримуємо з фермерських господарств, найгарячіший сезон черешні буде в середині червня", - зазначили в мережі.

Взагалі в супермаркетах "Сільпо" цього літа обов'язково будуть вітчизняні фрукти і ягоди із заходу і центру країни, а найнижчі ціни будуть в розпал сезону, додали в адміністрації.

Що стосується мелітопольської та херсонської черешні, то через тимчасову російську окупацію окремих районів на півдні України урожай не вдасться привезти в супермаркети зараз.

"У той же час можемо запевнити, що цього року буде вдосталь черешні в садах різних областей України. Тому й ціна поступово ставатиме найбільш прийнятною. Після червневої черешні з Чернівецької, Вінницької областей, Одещини та Закарпаття в липні у «Сільпо» доставлять ягоду з фермерських господарств Черкаської, Київської та Житомирської областей" - кажуть у прес-службі.

Сезон фруктів і ягід в "Сільпо" та ціни

  • Наразі триває сезон полуниці, а його пік в мережі очікують в 20-х числах червня.
  • А ще в цьому місяці на полицях магазинів "Сільпо" обіцяють зібрати кращі ягоди жимолості.
  • Крім ягід, в червні очікуються поставки солодких абрикосів з Одеської та Чернівецької областей.
  • У першій половині липня у супермаркети доставлять ранню малину, а розпал сезону буде в другій половині липня і триватиме до кінця серпня.
  • Ще другий місяць літа називають найкращим часом для покупки ожини, порічки та чорної смородини.
  • У липні-серпні традиційно будуть кавуни, дині та персики.
  • У серпні-вересні очікується велика кількість різних сортів лохини, а почнеться сезон ще в липні та може тривати й до жовтня, якщо пощастить з погодними умовами.

"Відповідно до сезонності тих чи інших фруктів буде змінюватися і ціна - чим більше урожай і пропозиція на ринку, тим нижче буде і ціна", - зауважують в "Сільпо".

Раніше ми розповідали, чи буде дефіцит продуктів в Україні цього літа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти