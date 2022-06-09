"Зрада" отменяется: в Сильпо объяснили "заоблачную" цену черешен

В одном из супермаркетов "Сільпо" во Львове заметили в продаже черешню с очень высокой стоимостью - под 2,5 тысячи гривен, что вызвало удивление у покупателей и обсуждения в сети. На самом же деле на ценнике к ягоде была допущена ошибка, которую оперативно исправили.
Об этом Styler рассказали в пресс-службе "Сильпо".
На самом деле черешня стоит 129 гривен за килограмм.
"Сейчас такая цена на первую украинскую черешню, которая уже приехала в "Сильпо"", - сообщили в администрации.
В "Сильпо" черешню продают по цене под 130 гривен за килограмм - это корректная стоимость (фото: facebook.com/silpo)
Такая сочная и сладкая ягода родом из Закарпатья и Одесской области прибыла на полки магазинов сети на этой неделе.
"Но разгар сезона еще впереди. По информации, которую мы получаем из фермерских хозяйств, самый горячий сезон черешни будет в середине июня", - отметили в сети.
Вообще в супермаркетах "Сильпо" этим летом обязательно будут отечественные фрукты и ягоды с запада и центра страны, а самые низкие цены будут в разгар сезона, добавили в администрации.
Что касается мелитопольской и херсонской черешни, то из-за временной российской оккупации отдельных районов на юге Украины урожай не удастся привезти в супермаркеты сейчас.
"В то же время можем заверить, что в этом году будет достаточно черешни в садах разных областей Украины. Поэтому и цена будет постепенно становиться наиболее приемлемой. После июньской черешни из Черновицкой, Винницкой областей, Одесщины и Закарпатья в июле в "Сильпо" доставят ягоду из фермерских хозяйств Черкасской, Киевской и Житомирской областей" - говорят в пресс-службе.
"Согласно сезонности тех или иных фруктов будет меняться и цена - чем больше урожай и предложение на рынке, тем ниже будет и цена", - отмечают в "Сильпо".
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