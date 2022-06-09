UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зрада" отменяется: в Сильпо объяснили "заоблачную" цену черешен

Фото: в "Сильпо" уточнили цену черешни (facebook.com/silpo)
Автор: Владимир Костырин

В одном из супермаркетов "Сільпо" во Львове заметили в продаже черешню с очень высокой стоимостью - под 2,5 тысячи гривен, что вызвало удивление у покупателей и обсуждения в сети. На самом же деле на ценнике к ягоде была допущена ошибка, которую оперативно исправили.

Об этом Styler рассказали в пресс-службе "Сильпо".

На самом деле черешня стоит 129 гривен за килограмм.

"Сейчас такая цена на первую украинскую черешню, которая уже приехала в "Сильпо"", - сообщили в администрации.

В "Сильпо" черешню продают по цене под 130 гривен за килограмм - это корректная стоимость (фото: facebook.com/silpo)

Такая сочная и сладкая ягода родом из Закарпатья и Одесской области прибыла на полки магазинов сети на этой неделе.

Что будет с черешней в магазинах этим летом

"Но разгар сезона еще впереди. По информации, которую мы получаем из фермерских хозяйств, самый горячий сезон черешни будет в середине июня", - отметили в сети.

Вообще в супермаркетах "Сильпо" этим летом обязательно будут отечественные фрукты и ягоды с запада и центра страны, а самые низкие цены будут в разгар сезона, добавили в администрации.

Что касается мелитопольской и херсонской черешни, то из-за временной российской оккупации отдельных районов на юге Украины урожай не удастся привезти в супермаркеты сейчас.

"В то же время можем заверить, что в этом году будет достаточно черешни в садах разных областей Украины. Поэтому и цена будет постепенно становиться наиболее приемлемой. После июньской черешни из Черновицкой, Винницкой областей, Одесщины и Закарпатья в июле в "Сильпо" доставят ягоду из фермерских хозяйств Черкасской, Киевской и Житомирской областей" - говорят в пресс-службе.

Сезон фруктов и ягод в "Сильпо" и цены

  • В настоящее время продолжается сезон клубники, а его пик в сети ожидают в 20-х числах июня.
  • А еще в этом месяце на полках магазинов "Сильпо" обещают собрать лучшие ягоды жимолости.
  • Кроме ягод, в июне ожидаются поставки сладких абрикосов из Одесской и Черновицкой областей.
  • В первой половине июля в супермаркетты доставят раннюю малину, а разгар сезона будет во второй половине июля и продлится до конца августа.
  • Еще второй месяц лета называют лучшим временем для покупки ежевики, поречки и черной смородины.
  • В июле-августе традиционно будут арбузы, дыни и персики.
  • В августе-сентябре ожидается большое количество разных сортов голубики, а начнется сезон еще в июле и может продолжаться и до октября, если повезет с погодными условиями.

"Согласно сезонности тех или иных фруктов будет меняться и цена - чем больше урожай и предложение на рынке, тем ниже будет и цена", - отмечают в "Сильпо".

Ранее мы рассказывали, будет ли дефицит продуктов в Украине этим летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты