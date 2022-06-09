"Зрада" отменяется: в Сильпо объяснили "заоблачную" цену черешен

На самом деле черешня стоит 129 гривен за килограмм.

"Сейчас такая цена на первую украинскую черешню, которая уже приехала в "Сильпо"", - сообщили в администрации.

В "Сильпо" черешню продают по цене под 130 гривен за килограмм - это корректная стоимость (фото: facebook.com/silpo)

Такая сочная и сладкая ягода родом из Закарпатья и Одесской области прибыла на полки магазинов сети на этой неделе.

Что будет с черешней в магазинах этим летом

"Но разгар сезона еще впереди. По информации, которую мы получаем из фермерских хозяйств, самый горячий сезон черешни будет в середине июня", - отметили в сети.

Вообще в супермаркетах "Сильпо" этим летом обязательно будут отечественные фрукты и ягоды с запада и центра страны, а самые низкие цены будут в разгар сезона, добавили в администрации.

Что касается мелитопольской и херсонской черешни, то из-за временной российской оккупации отдельных районов на юге Украины урожай не удастся привезти в супермаркеты сейчас.

"В то же время можем заверить, что в этом году будет достаточно черешни в садах разных областей Украины. Поэтому и цена будет постепенно становиться наиболее приемлемой. После июньской черешни из Черновицкой, Винницкой областей, Одесщины и Закарпатья в июле в "Сильпо" доставят ягоду из фермерских хозяйств Черкасской, Киевской и Житомирской областей" - говорят в пресс-службе.

Сезон фруктов и ягод в "Сильпо" и цены

В настоящее время продолжается сезон клубники, а его пик в сети ожидают в 20-х числах июня.

А еще в этом месяце на полках магазинов "Сильпо" обещают собрать лучшие ягоды жимолости.

Кроме ягод, в июне ожидаются поставки сладких абрикосов из Одесской и Черновицкой областей.

В первой половине июля в супермаркетты доставят раннюю малину, а разгар сезона будет во второй половине июля и продлится до конца августа.

Еще второй месяц лета называют лучшим временем для покупки ежевики, поречки и черной смородины.

В июле-августе традиционно будут арбузы, дыни и персики.

В августе-сентябре ожидается большое количество разных сортов голубики, а начнется сезон еще в июле и может продолжаться и до октября, если повезет с погодными условиями.

"Согласно сезонности тех или иных фруктов будет меняться и цена - чем больше урожай и предложение на рынке, тем ниже будет и цена", - отмечают в "Сильпо".