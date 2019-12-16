Зозулю затравили в Іспанії фанати Путіна: футболіст різко відповів (відео)

Український форвард іспанської "Альбасете" Роман Зозуля на матчі 20-го туру з командою "Райо Вальєкано" в Мадриді не побоявся вийти на поле, не дивлячись на потік лайливих слів футбольних уболівальників на його адресу. Місцеві "ультраси-ліваки" влаштували спортсмену і волонтеру справжнє цькування через його громадянську позицію та підтримку ЗСУ у боротьбі з окупантами на Донбасі.

У підсумку матч 20-го туру іспанської Сегунди був зірваний через кричущу поведінки фанатів господарів - наприкінці першого тайму команда Зозулі відмовилася продовжити гру через нападки на Романа.

Коли на стадіоні лунали крики "Зозуля - грьо**ний нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"), арбітр зупинив матч на кілька хвилин, але команди все ж таки дограли перший тайм, що завершився з рахунком 0:0. Другий так і не почався.

"Стадіон у Вальєкасі переповнений і заведений. Перший тайм перетворився на зарубу на полі і реальний ад з трибун. Постійне скандування нецензурних образ на адресу Романа, факи, гасла. Якщо це не хейтерство, булінг і переслідування за національною ознакою - ксенофобія, то що тоді хейтерство, булінг і ксенофобія?" - обурюється журналіст Дмитро Лиховий на своїй сторінці в Facebook.

Роман Зозуля не побоявся вийти на поле через грубі образи ультрас на матчі "Альбасете" - "Райо Вальєкано" (Фото: facebook.com/dmytro.lykhoviy)

Також він висловив велику повагу Зозулі та клубу "Альбасете".

"Ромі респект, він реально патріот і боєць, відданий Україні і своєму клубу. Повага клубу "Альбасете", який послідовно підтримує українця. Команда відмовилася виходити на другий тайм через паплюження її гравця", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що Ла Ліга вже відреагувала на інцидент і виступила з коментарем, в якому назвала рішення судді матчу призупинити гру через серйозні образи і погрози протягом першого тайму на адресу Романа Зозулі правильним.

"Рішення було прийнято на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії на стадіонах Іспанії", - йдеться в їх заяві на офіційному сайті.

Сам Зозуля гідно витримав цей тиск і грубі нападки на свою адресу - на полі форвард приклав руку до вуха і не піддався на провокації, таким чином відповівши на нападки і поставивши хейтерів на місце.

Відео: Зозулю грубо ображали ультрас на матчі "Альбасете" - "Райо Вальєкано"

Водночас, Зозуля насправді щиро переживав через ксенофобське цькування ультрас - фанатів "русского мира". Як зізнався віце-президент "Альбасете" Віктор Варела, український форвард під час перерви між таймами не стримав сліз.

"Зозуля плакав в перерві, найкращим рішенням було захистити нашого футболіста", - цитує його слова видання 5maseldescuento.es.

Крім того, президент "Райо" висловив жаль і побажав Роману всього найкращого.

Варела також наголосив, що для Зозулі це важка ситуація.

"Він відмінний гравець і хлопець, ми хочемо, щоб він міг грати без подібного тиску", - сказав віце-президент "Альбасете".

Користувачі мережі підтримують українського футболіста-патріота і гаряче обурюються мерзеннійу поведінці іспанських "вболівальників".

Повага вам, пане Романе!

Зозуля топ!

Подивимося, кого покарають, може шалено демократичної Іспанії це норма. По-хорошому нах треба знімати команду з турніру за цькування за національною ознакою;

Роман, ти справжній герой! Спасибі тобі за мужність!

Світ перевернувся, фашисти вже всі стали антифашистами, а патріоти націоналісти тепер неофашисти, а Зозуля молодець, респект.

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