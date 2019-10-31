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Зозуля став найкращим гравцем місяця "Альбасете"

Новини » Спорт     31.10.2019 - 14:33
Зозуля став найкращим гравцем місяця "Альбасете"
Фото: Роман Зозуля (facebook.com/AlbaceteBalompie)

Роман у жовтні відзначився двома переможними голами

Український форвард іспанського "Альбасете" Роман Зозуля став найкращим гравцем команди в жовтні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Українець отримав найбільшу кількість голосів уболівальників за звання кращого гравця в “Альбасете” в опитуванні, організованому порталом Fútbol Mahou.

Роман провів у жовтні 5 поєдинків за іспанський клуб, в яких відзначився двома переможними голами - у ворота "Фуенлабрада" (1:0) і "Кадіса" (1:0). Саме ці м'ячі подарували "Альбасете" 6 очок в Сегунді та дозволили команді піднятися на 5 сходинку турнірної таблиці.

Головний тренер "Альбасете" Луїс Мігель Раміс відзначив внесок форварда в результати команди.

"Роман - найкращий нападник, якого я тренував на професійному рівні. У мене були Маріано, Борха Майораля і Хесе, але будучи тренером на професійному рівні, він найдосконаліший. Він багато дає нам", - сказав Раміс.

Нагадаємо, український нападаючий влітку продовжив контракт з "Альбасете". Нова угода укладена до літа 2021 року.

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