"Золоті" стакани для поїздів: Укрзалізниця знову в центрі скандалу

Укрзализниця провела чергові тендери на придбання сувенірної продукції, а точніше – на придбання подарункових наборів посуду на одну і дві персони з божевільною ціною. Про це пише видання "Позиція".

Тендер був проведений "Центром сервісного забезпечення", який входить в структуру Укрзалізниці та загальна вартість покупки перевищує один мільйон гривень. Всього планується придбати 231 набір посуду, призначений для однієї людини, в який входять:

Підстаканник з зображенням логотипу Укрзалізниці;

Кришталевий стакан на 200 мл;

Чайна ложка;

Подарункова упаковка синього кольору з логотипом Укрзалізниці;

Ілюстративне фото (zbk.org.ua)

Також будуть придбані 210 наборів на дві персони, в кожен з яких входить подвійний набір посуду. За результатами проведених торгів, тендер виграв приватний підприємець Демиденко Олександр Миколайович. Вартість одного набору (стакан, підстаканник, ложка і упаковка) склала 2025,97 гривень без ПДВ. Набір на дві персони коштує 3047,61 гривні без ПДВ.

Скріншоти документів (zbk.org.ua)

Як зазначає видання, рівно рік тому, в липні 2018 року, Укрзалізниця вже проводила подібний тендер і було закуплено 150 наборів для однієї людини і 90 наборів на дві персони. Вартість набору на одну персону була 1890 гривень, а на дві – 2869 гривень. Загальна сума тендеру становила 500 тисяч гривень.

Кому призначаються такі дорогі подарунки від Укрзалізниці – на даний момент невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця вирішила підзаробити на безкоштовному сервісі.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через вагони.