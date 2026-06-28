Летели дроны и ракеты разных типов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

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В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал Украину: двумя противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс" из Курской обл.;

шестью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской обл.;

142 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено: одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс";

шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

125 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов. Зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях. "Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.