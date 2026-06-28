ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели дроны и ракеты разных типов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:53 28.06.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Летели дроны и ракеты разных типов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 7 ракет и 125 вражеских дронов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал Украину:

  • двумя противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс" из Курской обл.;
  • шестью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской обл.;
  • 142 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено:

  • одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс";
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 125 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Атака на Киев

Напомним, этой ночью, 28 июня, российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.

В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание. Известно о пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Доллар около 45 грн, а евро может удивить: чего ждать от курса в июле
Доллар около 45 грн, а евро может удивить: чего ждать от курса в июле
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN