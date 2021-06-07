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В Україні злетіли ціни на продукти: що дорожчатиме і далі

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Понеділок 07 червня 2021 10:34
В Україні злетіли ціни на продукти: що дорожчатиме і далі Фото: В Україні дорожчають продукти харчування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні за останній рік істотно подорожчали деякі продукти харчування. В середньому зростання склало близько 10% і рекордсменами тут стали "сировинні" товари - зернові, соняшникова олія, цукор, а також яйця і фрукти. Що буде з цінами далі і чому дорожчають продукти - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це повідомляє ТСН.

Так, за даними Держстату, в Україні знизилася тільки вартість овочів - майже на 10%. При цьому прогнози на новий сезон для продуктів вітчизняного виробництва хороші - очікується високий урожай.

Аналітики кажуть, що сезонні продукти дорожчати не будуть, а от імпортні - навпаки. Це пов'язано зі світовою тенденцією до зростання цін на продовольство.

Зазначимо, що з минулого року більшість овочів в Україні подешевшала, а фрукти - подорожчали. Знижень цін зафіксували на цибулю, капусту і картоплю. У той же час морква і буряк подорожчали майже вдвічі.

Чому дорожчають продукти

Ціни на продукти за останній рік зросли в середньому майже на десять відсотків. Експерти кажуть, що на вартості позначилася ситуація на зовнішніх ринках, а також зростання попиту в Україні.

В першу чергу це стосується "сировинних" товарів - зернові, соняшникова олія і цукор.

Так, подорожчання цукру пов'язане зі зниженням його виробництва в Україні через низький урожай буряків. Яйця злетіли в ціні також через зниження виробництва і підвищення цін на корми після подорожчання зернових.

Раніше ми писали, що в Україні ціни на черешню б'ють всі рекорди.

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