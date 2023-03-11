Шевченковская премия-2023: объявлены победители
Сегодня, 11 марта, объявили победителей Шевченковской премии 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Шевченковского комитета.
"Комитет, руководствуясь соответствующим порядком, 15 февраля 2023 провел заседание и голосование, что определило победителей", - говорилось в заявлении.
По данным комитета голосование проходило в таких номинациях, как:
- Литература;
- Публицистика, журналистика;
- Литературоведение и искусствоведение;
- Музыкальное искусство;
- Киноискусство.
По результатам конкурса Комитет своевременно подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего Указа Президента Украины.
"Решение Комитета по результатам третьего тура обнародуем на официальном веб-сайте Комитета", - пояснили в комиссии.
Победителями премии нынешней стали:
- Калитка Екатерина, поэтесса - за книгу стихов "Орден молчалив";
- Компаниченко Тарас, Бережнюк Максим, Данилейко Северин, Крысько Ярослав, Охримчук Сергей, исполнители группы "Хорея Казацкая" - за аудиоальбом "Песни Украинской революции";
- Назаренко Михаил, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;
- Портников Виталий, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;
- Целик Ирина, режиссер - за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".
Отметим, что впервые за многие годы Национальную премию имени Тараса Шевченко не вручили 9 марта в день рождения поэта. В комитете заявили, что добавят в каждой номинации премию "За вклад в победу" и объявят всех победителей 22 мая.
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