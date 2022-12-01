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Снова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньги

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 11:59
Снова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньги Светлана Лобода (фото: Facebook)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно певица Светлана Лобода выразила Украине поддержку и выпустила украиноязычную песню "Два незнакомца".

Но, кажется, долго такой позиции не хватило. Совсем скоро артистка даст концерт в Дубай для россиян за немалые деньги.

Какая сумма гонорара и какие деликатесы в райдере Лободы - смотрите ниже в нашем материале.

Какая у Лободы позиция касательно войны?

Долгое время звезда не могла определиться со своей позицией по поводу войны России в Украине. В конце концов, выдавила из себя слова поддержки и даже обещание финансово помочь разрушенному Ирпеню после посещения города.

Также Лобода неоднократно давала благотворительные концерты в поддержку Украины в разных странах.

Снова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньги

Снова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньги

Лобода на благотворительном концерте (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Но однозначной позиция артистки все же быть не может. Поэтому она согласилась дать концерт для россиян в Дубае.

Telegram-канал SHOT опубликовал скриншоты переписки заказчика и менеджера звезды. В сообщениях стороны обсудили сумму гонорара, которая составила 100 000 евро и райдер Светланы. Туда обязательно входят морепродукты, фрукты и дорогой алкоголь.

Снова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньгиСнова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньги

Скриншоты: t.me/shot_shot

Заказчик сам спрашивает, играет ли роль того, что он россиянин. На что менеджер сухо отвечает, что этот факт можно опустить.

Снова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньгиСнова за старое. Светлана Лобода согласилась выступить для россиян за космические деньги

Райдер Светланы Лободы (скриншот: t.me/shot_shot)

Ранее мы сообщали, что Лобода выпустила новую песню на украинском языке и наконец-то определилась с позицией.

Читайте также, какие известные украинские радуются, что в их стране война.

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