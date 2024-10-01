Снова предсказали будущее? В "Симпсонах" нашли отсылку к "белым вечеринкам" P. Diddy

Внимательные пользователи обратили внимание, что в эпизоде "Симпсонов" 2019 года предусмотрены детали скандальных вечеринок P. Diddy. Речь идет об эпизоде под названием "Великий Фэтсби", который вышел в 28 сезоне. В нем персонаж, напоминающий рэпера, организовывал эксклюзивную вечеринку, на которую все гости были одеты в белое.

Пользователи TikTok отметили несколько удивительных сходств между эпизодом "Симпсонов" и реальными "белыми вечеринками" P. Diddy:

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Полностью белый дресс-код . Как в эпизоде, так и на настоящих вечеринках, строгий белый дресс-код был обязательным, являющимся фирменной чертой мер P. Diddy.

. Как в эпизоде, так и на настоящих вечеринках, строгий белый дресс-код был обязательным, являющимся фирменной чертой мер P. Diddy. Звездные гости . В эпизоде персонаж, напоминающий P. Diddy, устраивает пышную вечеринку, на которой присутствуют знаменитости и светские львицы, напоминающие список гостей на реальных "белых вечеринках".

. В эпизоде персонаж, напоминающий P. Diddy, устраивает пышную вечеринку, на которой присутствуют знаменитости и светские львицы, напоминающие список гостей на реальных "белых вечеринках". Экстравагантная атмосфера. Роскошная обстановка вечеринки в эпизоде отражает ту атмосферу, которая обычно царила на белых вечеринках P. Diddy.

Что пишут юзеры

Видео в TikTok вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Многие пользователи удивлены этим странным совпадением, ведь давно существует мнение, что "Симпсоны" предсказывают будущее!

Некоторые персонажи эпизода похожи не только на P. Diddy, но и на Beyonce и Jay-Z, которых сейчас активно критикуют в интернете из-за обвинений в причастности к организации запретных мер.

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Напомним, против рэпера и музыкального продюсера P. Diddy выдвинули обвинения в насилии, организации секс-трафика и торговле людьми. Сейчас Шон Комбс находится под стражей.