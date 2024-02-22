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Звезда "Бриджертонов" повторила давний образ Меган Маркл (фото)

Четверг 22 февраля 2024 16:33
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Звезда "Бриджертонов" повторила давний образ Меган Маркл (фото) Фиби Дайневор воспроизвела образ Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Образы Меган Маркл очень часто покоряют своей красотой и утонченностью. Именно поэтому их можно увидеть и на других знаменитостях.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о том, как Фиби Дайневор почти точно воспроизвести образ Меган Маркл.

Фиби Дайневор возродила образ Меган Маркл

В звездных кругах довольно часто можно встретить похожие образы, но это еще не значит, что они планируют быть как кто-то. Эти образы могут быть воспроизведены и через годы и десятилетия.

К примеру, Кейт Миддлтон на протяжении многих лет воплощает в жизнь образы принцессы Дианы и даже использует ее вещи и украшения.

Равно как и принцесса Испании Леонор повторила образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл в белом костюме.

Теперь на церемонии BAFTA 2024 звезда романтического сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор претворила в жизнь давний образ Меган Маркл. Конечно, он не выглядит на 100 процентов похожим на лук герцогини, но очень напоминает его.

Звезда &quot;Бриджертонов&quot; повторила давний образ Меган Маркл (фото)

Фиби Дайневор воспроизвела образ Меган Маркл (фото: Getty images)

Дело в том, что Дайневор надела белое атласное платье длиной макси. Оно имеет интересную форму, которая как раз и напоминает платье Маркл, ведь имеет интересный переход на шее, а также хорошо подчеркивает талию, низ платьев также выглядит почти одинаково.

Единственным отличием является глубокий разрез в зоне декольте, поскольку у супруги принца Гарри эта зона полностью закрыта, однако обнаженные плечи и руки, как и у Фиби.

Но если актриса одела свое платье на церемонию награждения, то для Меган Маркл она стала более знаковой, ведь она одела свое белое платье от бренда Stella McCartney после свадебной церемонии.

Звезда &quot;Бриджертонов&quot; повторила давний образ Меган Маркл (фото)

Образ Меган Маркл в 2018 году после церемонии ожоржения с принцем Гарри (фото: Getty images)

Кроме платья звезда "Бриджертонов" сделала похожую прическу - аккуратный пучок на затылке с ровным пробором и дополнила образ серебряными серьгами, которые отличаются от тех, которые мы видим на герцогини Сассекской.

Ранее мы рассказывали, как принцесса Испании Леонор повторила образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Также читайте, как Меган Маркл в Канаде зажгла украшения за 30 тысяч долларов.

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