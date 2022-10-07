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Снова на коне: "Пташка" из Азовстали встретилась с друзьями (трогательное видео)

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Пятница 07 октября 2022 16:40
Снова на коне: "Пташка" из Азовстали встретилась с друзьями (трогательное видео) Катя Полищук с друзьями из мотоклуба (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Военный парамедик из Азовстали Екатерина Полищук впервые после возвращения в Украину встретилась с друзьями из мотоклуба.

Этим трогательным видео девушка делится в своем Instagram.

На кадрах ролика видно, как "Пташка" летит в объятия своей, как пишет сама Катя, большой мотосемьи "The Riders". Они обнимаются, общаются и обмениваются подарками. В частности, дарят долгожданной подруге символический букет сине-желтых цветов и торт в виде вылетающей из клетки птицы.

"Впервые сбежала из больницы к людям, ожидавшим ежеминутно, которые любили маленькой, искренней и никому не известной, которые помогли вырасти крыльям, мысль о которых согревала в кризисе войны и плена. Моя мотосемья, мой маленький мир искренних, любящих людей", - пишет Катя под видео.

"Пташка" также делится историей знакомства с друзьями. Девушка пишет, что когда она, маленькая и неизвестная, приехала в Киев, мотосемья полюбила ее и помогла "укрепиться в крыльях".

Во время пребывания Кати на Азовстали они поддерживали ее, ждали и главное - дождались. К слову, многие ее коллеги по рулю сейчас также стоят на обороне Украины.

Ранее командиры "Азова" рассказали, где их держали до освобождения из плена.

Также смотрите чувственные кадры долгожданной встречи азовцев с родными в Турции.

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