Снова на коне: "Пташка" из Азовстали встретилась с друзьями (трогательное видео)

Военный парамедик из Азовстали Екатерина Полищук впервые после возвращения в Украину встретилась с друзьями из мотоклуба.

На кадрах ролика видно, как "Пташка" летит в объятия своей, как пишет сама Катя, большой мотосемьи "The Riders". Они обнимаются, общаются и обмениваются подарками. В частности, дарят долгожданной подруге символический букет сине-желтых цветов и торт в виде вылетающей из клетки птицы.

"Впервые сбежала из больницы к людям, ожидавшим ежеминутно, которые любили маленькой, искренней и никому не известной, которые помогли вырасти крыльям, мысль о которых согревала в кризисе войны и плена. Моя мотосемья, мой маленький мир искренних, любящих людей", - пишет Катя под видео.

"Пташка" также делится историей знакомства с друзьями. Девушка пишет, что когда она, маленькая и неизвестная, приехала в Киев, мотосемья полюбила ее и помогла "укрепиться в крыльях".

Во время пребывания Кати на Азовстали они поддерживали ее, ждали и главное - дождались. К слову, многие ее коллеги по рулю сейчас также стоят на обороне Украины.