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Командиры "Азова" рассказали, где их все время держали до освобождения из плена

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Украина, Четверг 06 октября 2022 13:23
Командиры "Азова" рассказали, где их все время держали до освобождения из плена Фото: командиры "Азова" рассказали, где их все время держали до освобождения из плена (скрин из видео/YouTube)
Автор: Наталия Гурковская, Юлия Акимова

Начальник штаба и заместитель командира полка "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") и Илья Самойленко ("Гендальф") рассказали, где именно их держали оккупанты почти все время во время плена.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в четверг, 6 октября, отвечая на вопросы журналиста РБК-Украина.

"Первые четыре дня мы находились в Еленовке. На пятый день, рано утром, за нами приехали и сказали, что забирают. Куда не сказали. Сначала посадили в автозак, довезли до аэропорта в Ростове, это мое предположение. Потом мы прилетели куда-то в какую-то камеру. Сейчас я понимаю, что это была Москва, хотя я сначала думал, что Питер", - рассказал "Тавр".

По словам "Гендальфа", их перевезли в РФ и там они собственно и находились все время до освобождения

"Многие детали мы раскрывать не будем", - добавил он.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Однако командиры "Азова" какое-то время будут в Турции.

Позже в России заговорили об экстрадиции командиров "Азова", освобожденных из плена. Бойцы якобы должны отвечать за свои "преступления" перед законом, несмотря на то, в какой стране они находятся.

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