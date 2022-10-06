Командиры "Азова" рассказали, где их все время держали до освобождения из плена

Начальник штаба и заместитель командира полка "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") и Илья Самойленко ("Гендальф") рассказали, где именно их держали оккупанты почти все время во время плена.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в четверг, 6 октября, отвечая на вопросы журналиста РБК-Украина .

"Первые четыре дня мы находились в Еленовке. На пятый день, рано утром, за нами приехали и сказали, что забирают. Куда не сказали. Сначала посадили в автозак, довезли до аэропорта в Ростове, это мое предположение. Потом мы прилетели куда-то в какую-то камеру. Сейчас я понимаю, что это была Москва, хотя я сначала думал, что Питер", - рассказал "Тавр".

По словам "Гендальфа", их перевезли в РФ и там они собственно и находились все время до освобождения

"Многие детали мы раскрывать не будем", - добавил он.