"Теперь все будет хорошо": из Бахмута спасли девочку, которая полгода пряталась в подвале
Российские оккупанты постоянно обстреливают Бахмут и превращают его в руины. Многие местные жители, которые остались в городе, уже привыкли к взрывам и жизни в подвалах. Полицейские спасли 7-летнюю Анну, которая пол года пряталась в подвалах.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Как жила семья
Анна, ее мама и дедушка около шести месяцев жили в подвале многоэтажки. Все это время правоохранители убеждали семью уехать, но мать девочки не соглашалась.
В частности, взрослых такие условия проживания полностью устраивали, поэтому они не хотели покидать родной город. Однако ребенок жил в постоянном страхе без друзей и игр.
7-летняя Анна (скриншот)
Полицейские начали заботиться о девочке и взяли шефство над ее семьей. Они постоянно приезжали к ней с подарками: раскрасками, карандашами, игрушками, одеждой и сладостями.
Как вывезли девочку
Весь подвал, в котором проживает семья, украшен рисунками девочки. Такие условия непригодны для жизни ребенка, поэтому полицейские начали искать жилье для семьи, чтобы вывезти их в безопасное место.
В Покровском районе для семьи нашли временную бесплатную квартиру. Когда полицейские приехали в укрытии, где проживала семья, то там был только дедушка.
Выяснилось, что женщина испугалась и вместе с дочерью ушла из подвала. Полицейские отправились на их поиски и через несколько часов обнаружили их в местном Пункте несокрушимости. Волонтерам пришлось убедить мать девочки уехать из города.
"Сегодня такой день замечательный, солнечный и даже не было "бабахов". Это, пожалуй, Боженька помог и мои полицейские "ангелы". Теперь у нас все будет хорошо и я, наконец, осуществлю свою мечту - пойду на танце", - говорит Анна.
Сейчас семья находится в своем временном доме.
Ранее мы сообщали, что из Авдеевки эвакуировали мальчика несмотря на отказ опекуна.
Также мы писали, что в Авдеевке трагически скончалась 6-летняя девочка. Семья девочки постоянно отказывалась эвакуироваться.