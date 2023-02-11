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"Теперь все будет хорошо": из Бахмута спасли девочку, которая полгода пряталась в подвале

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Бахмут, Суббота 11 февраля 2023 12:27
"Теперь все будет хорошо": из Бахмута спасли девочку, которая полгода пряталась в подвале Из Бахмута вывезли 7-летнюю девочку (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты постоянно обстреливают Бахмут и превращают его в руины. Многие местные жители, которые остались в городе, уже привыкли к взрывам и жизни в подвалах. Полицейские спасли 7-летнюю Анну, которая пол года пряталась в подвалах.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как жила семья

Анна, ее мама и дедушка около шести месяцев жили в подвале многоэтажки. Все это время правоохранители убеждали семью уехать, но мать девочки не соглашалась.

В частности, взрослых такие условия проживания полностью устраивали, поэтому они не хотели покидать родной город. Однако ребенок жил в постоянном страхе без друзей и игр.

&quot;Теперь все будет хорошо&quot;: из Бахмута спасли девочку, которая полгода пряталась в подвале7-летняя Анна (скриншот)

Полицейские начали заботиться о девочке и взяли шефство над ее семьей. Они постоянно приезжали к ней с подарками: раскрасками, карандашами, игрушками, одеждой и сладостями.

Как вывезли девочку

Весь подвал, в котором проживает семья, украшен рисунками девочки. Такие условия непригодны для жизни ребенка, поэтому полицейские начали искать жилье для семьи, чтобы вывезти их в безопасное место.

В Покровском районе для семьи нашли временную бесплатную квартиру. Когда полицейские приехали в укрытии, где проживала семья, то там был только дедушка.

Выяснилось, что женщина испугалась и вместе с дочерью ушла из подвала. Полицейские отправились на их поиски и через несколько часов обнаружили их в местном Пункте несокрушимости. Волонтерам пришлось убедить мать девочки уехать из города.

"Сегодня такой день замечательный, солнечный и даже не было "бабахов". Это, пожалуй, Боженька помог и мои полицейские "ангелы". Теперь у нас все будет хорошо и я, наконец, осуществлю свою мечту - пойду на танце", - говорит Анна.

Сейчас семья находится в своем временном доме.

Ранее мы сообщали, что из Авдеевки эвакуировали мальчика несмотря на отказ опекуна.

Также мы писали, что в Авдеевке трагически скончалась 6-летняя девочка. Семья девочки постоянно отказывалась эвакуироваться.

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