Снимайте видео на смартфон как профессионал: 5 простых советов для идеальной съемки

Правильное освещение

Даже если у вас лучший смартфон Android, представленный на рынке, важно понимать, что маленькие сенсоры не очень хорошо справляются со слабым освещением. Конечно, они могут снимать видео приемлемого качества при слабом освещении, но вам ведь хочется большего, верно?

Лучше всего использовать естественный свет, но при съемке в помещении или ночью это не всегда возможно. Если вы снимаете днем в помещении, где есть окна, обязательно откройте шторы или жалюзи, чтобы в комнату попадало как можно больше естественного света.

Если солнца нет, включите как можно больше ламп, но убедитесь, что они все одного цвета. Не смешивайте дневной и теплый свет, иначе картинка получится неестественной. В идеале можно приобрести несколько светодиодных панелей, например, Neewer Dimmable Bi-Color Ultra-Thin 192 LED.

Neewer Dimmable Bi-Color Ultra-Thin 192 LED (фото: Amazon)

Снимайте с упором

Во-первых, если вы не снимаете короткие ролики для TikTok или YouTube Shorts, снимайте в горизонтальном режиме. При вертикальном положении телефона видео обрезается.

Во-вторых, снимать нужно с твердой рукой. Сделать это на телефоне может быть немного сложно, поэтому подумайте о покупке держателя, например, Ulanzi Smartphone Video Rig. А если вы хотите добиться максимально плавной съемки, то стоит приобрести стабилизатор.

Ulanzi Smartphone Video Rig (фото: S-TELL)

Качественный звук - залог успеха

На самом деле, ничто не портит хорошее видео быстрее, чем плохое качество звука. По этой причине вам стоит подумать о покупке внешнего микрофона для вашего устройства. Это может быть направленный микрофон, например, Rode VideoMic Go II, или петличный микрофон, например, Hollyland Lark M1.

Петличные микрофоны отлично подходят для съемки одного или двух человек. Если вы снимаете мероприятие, лучше всего подойдет направленный микрофон. Также, если вы снимаете на улице при сильном ветре, убедитесь, что на вашем микрофоне есть ветрозащита для снижения шума.

Rode VideoMic Go II (фото: LevelShop)

Hollyland Lark M1 (фото: zaDeshevo)

Следите за фокусом

Автофокус у некоторых телефонов лучше, чем у других. Некоторые смартфоны даже неплохо отслеживают лица. Но идеальных телефонов не бывает.

Поэтому, когда вы снимаете, выберите объект, на котором должен быть фокус, и держите его в кадре. Возможно, вам придется держать телефон таким образом, чтобы также касаться объекта на экране, чтобы он оставался в фокусе (здесь пригодится держатель).

Снимать и одновременно касаться объекта на экране может быть сложно и требует практики, особенно если объект сильно двигается. Но как только вы освоите эту технику, ваши видео значительно улучшатся.

Используйте правило золотого сечения

Правило золотого сечения связано с последовательностью Фибоначчи и используется для того, чтобы расположить главный объект в наиболее важной части кадра. По сути, вы должны разместить основной объект либо в левой, либо в правой трети кадра, чтобы сделать снимок более интересным.

Вы можете подумать, что всегда лучше держать объект по центру, но это не всегда так. Некоторые телефоны имеют функцию "Показать сетку" с опцией "Золотое сечение". Используйте ее, и вы очень быстро поймете, как лучше всего размещать объекты в кадре.

Конечно, если ваш объект движется, вам придется решить, стоит ли держать его в кадре согласно правилу золотого сечения или позволить ему выйти из него. Это решение будет зависеть от того, что вы снимаете, обстановки и количества людей в кадре. Правило золотого сечения отлично подходит для съемки статичного объекта.