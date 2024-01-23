Что делать, если камера на iPhone перестала работать: полезные советы

Для многих пользователей устройств Apple, первое, что приходит на ум при упоминании iPhone, - это его камера. Неудивительно, что они могут быть глубоко удивлены, когда в какой-то момент обнаруживают, что не могут запустить ее.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт с информацией и советами по технологиям Lifewire рассказывает, что делать, если не работает камера на iPhone.

Причины, по которым не работает камера iPhone

Проблемы с программным обеспечением

ОС требует обновления

Камера (или часть системы камер) сломана

Как исправить камеру iPhone, которая не работает из-за программного обеспечения

Проверка с помощью FaceTime

Приложение FaceTime может быть самым быстрым способом протестировать переднюю и заднюю камеры. Откройте приложение вместе с другим человеком и переключайтесь между передней и задней камерами. Это лучшее приложение для проверки того, возникает ли проблема с одной или двумя камерами.

Перезагрузите iPhone

Перезагрузка телефона может также решить проблему. Когда вы перезагружаете свой iPhone, вы очищаете временную память от ошибок или зависших приложений.

Обновите программное обеспечение iOS

Apple постоянно совершенствует и обновляет операционную систему вашего телефона (iOS). Обновления приложения "Камера" также включено в эти обновление.

Если вы давно не обновляли программное обеспечение iOS на своем телефоне, проблемы с камерой могут быть из-за этого. Проверьте, установлена ​​ли на вашем телефоне самая последняя версия iOS, подходящая для вашего iPhone.

Сбросьте настройки iPhone, не стирая содержимое

Это почти похоже на сброс к заводским настройкам без необходимости перезагрузки и резервного копирования всего.

Откройте "Настройки", затем "Основные", дальше "Перенос или сброс iPhone" и "Сброс".

Внимание! Если вы случайно выбрали "Стереть контент и настройки" в меню "Сброс", все ваше содержимое будет удалено, а iPhone вернется к заводским настройкам.

Сбросьте iPhone до заводских настроек

Последнее исправление программного обеспечения, которое следует попробовать перед обращением в Apple, - это восстановить заводские настройки телефона.

Внимание! При сбросе к заводским настройкам все данные на телефоне удаляются, поэтому убедитесь, что у вас есть резервная копия.

Как исправить камеру iPhone, которая не работает из-за внешних препятствий

Очистите объектив камеры

Многие из нас прячут свои телефоны в карманы и сумки. Там линзы подвергаются воздействию пыли и мусора. Возьмите чистую ткань из микрофибры и протрите линзу. Грязный объектив также может влиять на фокусировку и делать снимки размытыми.

Избегайте перегрева

Когда iPhone подвергается перегреву, он может выйти из строя. Если ваш телефон перегревается, вы должны увидеть на экране сообщение о том, что смартфону необходимо остыть, прежде чем вы сможете его использовать.

Если вы увидели это уведомление, выключите iPhone на несколько минут, чтобы дать ему остыть. Если сообщение не пришло, но ваш iPhone горячий на ощупь, выключите его.

Даже 10 минут могут повлиять на температуру вашего телефона. Однако если он снова начнет перегреваться без видимой причины, обратитесь в сервисный центр Apple, чтобы получить подробную информацию о ремонте или замене.