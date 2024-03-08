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Снимал Чернобыль и запуски NASA. Умер кинооператор и Лауреат Шевченковской премии Юрий Бордаков

Юрий Бордаков умер в 77 лет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В возрасте 77 лет скончался украинский кинооператор, заслуженный деятель искусств Украины и лауреат Шевченковской премии Юрий Бордаков. Он много лет занимался кинодокументалистикой. В частности, фиксировал последствия Чернобыльской катастрофы, а также подготовки NASA к космическим полетам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального союза кинематографистов Украины.

Что известно про Юрия Бордакова

Юрий родился в Ужгороде. В 1980 году окончил кинофакультет Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. В 1964-1976 годах работал на украинском телевидении. С 1982 - на студии "Укртелефильм".

"Во время аварии на ЧАЭС Юра был одним из тех смельчаков, которые рискуя жизнью, неустанно снимали для истории трагедию столетия. Именно за кинотрилогию "Чернобыль: Два цвета времени" созданную на студии "Укртелефильм" он и получил высокое признание вместе с другими создателями этой документальной трилогии", - говорится в сообщении союза.

Известно также, что Юрий снимал в центре NASA подготовку к полету и старт с мыса Канаверал шаттла Колумбия с миссией STS-87 на борту, в которой принимал участие и первый космонавт Независимой Украины Леонид Каденюк.

Юрий Бордаков (на фото по центру с камерой в руках) с коллегами (фото: Национальный союз кинематографистов)

Добавим также, что Бордаков был кавалером орденов "За заслуги" III степени (2007) и II степени (2021).

"У меня есть немало наших общих фото из космических центров, но я решила разместить рядом с фото Юрия то, что ему нравилось больше всего и которое побывало в космосе. Оно сделано на берегу океана в городке Гарлвестон. Это фото было отправлено на орбиту вместе с другими подарками Леониду ко Дню Благодарения. А Леонид снял его повисшим в невесомости на фоне иллюминатора космического корабля", - написала коллега Бардакова Валерия Иваненко.

Снимок Юрия Бордакова, сделанный на орбите Земли (фото: Facebook/Valeria Ivanenko)

Известно, что Юрий умер 6 марта, однако о причинах смерти не сообщают. В Союзе кинематографистов отметили, что информацию о дате и времени похорон Бордакова обнародуют позже.

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