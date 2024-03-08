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Знімав Чорнобиль і запуски NASA. Помер кінооператор і Лауреат Шевченківської премії Юрій Бордаков

Юрій Бордаков помер у 77 років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У віці 77 років помер український кінооператор, заслужений діяч мистецтв України та лауреат Шевченківської премії Юрій Бордаков. Він багато років займався кінодокументалістикою. Зокрема, фіксував наслідки Чорнобильської катастрофи, а також підготовки NASA до космічних польотів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національної спілки кінематографістів Україна.

Що відомо про Юрія Бордакова 

Юрій народився в Ужгороді. 1980 року закінчив кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. У 1964-1976 роках працював на Українському телебаченні. З 1982 - на студії "Укртелефільм".

"Під час аварії на ЧАЕС Юра був одним з тих сміливців, які ризикуючи життям, невпинно фільмували для історії трагедію сторіччя. Саме за кінотрилогію "Чорнобиль: Два кольори часу" створену на студії "Укртелефільм" він і отримав високе визнання разом з іншими творцями цієї документальної трилогії", - йдеться у повідомленні спілки.

Відомо також, що Юрій знімав у центрі NASA підготовку до польоту та старт з мису Канаверал шатла Колумбія з місією STS-87 на борту, участь в якій приймав і перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк.

Юрій Бордаков (на фото по центру із камерою у руках) із колегами (фото: Національна спілка кінематографістів)

Додамо, що Бордаков був кавалер орденів "За заслуги" III ступеня (2007) та II ступеня (2021).

"У мене є чимало наших спільних фото з космічних центрів, але я вирішила розмістити поруч з фото Юрія те, що йому подобалось найбільше і яке побувало в космосі. Воно зроблене на березі океану в містечку Гарлвестон. Це фото було відправлено на орбіту разом з іншими подарунками Леоніду до Дня Подяки. А Леонід відзняв його завислим в невагомості на фоні ілюмінатора космічного корабля", - написала колега Бардакова Валерія Іваненко.

Знімок Юрія Бордакова, що зроблений на орбіті Землі (фото: Facebook/Valeria Ivanenko)

Відомо, що Юрій помер 6 березня, втім про причини смерті не повідомляють. У Спілці кінематографістів зазначили, що інформацію про дату і час поховання  Бордакова оприлюднять пізніше.

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