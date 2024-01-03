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Исчезнет напряжение и повысится стрессоустойчивость: назван "рецепт хорошего настроения"

Среда 03 января 2024 19:16
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Исчезнет напряжение и повысится стрессоустойчивость: назван "рецепт хорошего настроения" Рецепт "хорошего настроения" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Даже незначительные разочарования могут нарушить планы, сделать вас сварливыми и несчастными, а также привести к апатии. Однако есть "рецепт хорошего настроения".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.

По словам эксперта, отличным рецептом хорошего настроения является салат с авокадо, грецким орехом и нектарином.

Хорошее настроение появится из-за нектарина, который имеет действительно отличные свойства: снимает напряжение и тревожность, улучшает настроение, снимает бессонницу и повышает стрессоустойчивость.

"Непревзойденный вкус блюда, несомненно, способствует образованию гормонов счастья", - говорится в сообщении.

Как приготовить салат

Для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты:

  • авокадо - 1 шт.
  • нектарин - 1 шт.
  • грецкий орех или пекан - 10-20 г
  • сыр с голубой плесенью - 30-50 г
  • руккола

Для заправки понадобится:

  • мед - 1 ч.л
  • оливковое масло - 1-2 ч.л
  • бальзамический соус - 1 ч.л.
  • перец чили (по желанию)

Все ингредиенты нужно смешать и наслаждаться невероятным
вкусом и пользой блюда.

Чем еще полезен нектарин и авокадо

Нектарины богаты калием, йодом, цинком, фолиевой и аскорбиновой кислотой, витаминами К и РР, клетчаткой. Этот фрукт полезен для нервной системы и сосудов. Вещества в составе нектарина улучшают работу суставов, укрепляют память, повышают иммунитет, полезны для перистальтики.

Авокадо содержит 20 витаминов и минералов, из них: фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий, медь, полиненасыщенные жиры, составляющие 30% от всей массы.

Плод обладает множеством полезных свойств для организма. Он снижает уровень холестерина в крови, способствует легкому усвоению витаминов.

Ранее мы сообщали, что поможет чувствовать себя счастливыми.

Также читайте, действительно ли существуют "гормоны счастья" и как их получить.

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продукти нутриціолог