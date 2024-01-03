Исчезнет напряжение и повысится стрессоустойчивость: назван "рецепт хорошего настроения"
Даже незначительные разочарования могут нарушить планы, сделать вас сварливыми и несчастными, а также привести к апатии. Однако есть "рецепт хорошего настроения".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.
По словам эксперта, отличным рецептом хорошего настроения является салат с авокадо, грецким орехом и нектарином.
Хорошее настроение появится из-за нектарина, который имеет действительно отличные свойства: снимает напряжение и тревожность, улучшает настроение, снимает бессонницу и повышает стрессоустойчивость.
"Непревзойденный вкус блюда, несомненно, способствует образованию гормонов счастья", - говорится в сообщении.
Как приготовить салат
Для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты:
- авокадо - 1 шт.
- нектарин - 1 шт.
- грецкий орех или пекан - 10-20 г
- сыр с голубой плесенью - 30-50 г
- руккола
Для заправки понадобится:
- мед - 1 ч.л
- оливковое масло - 1-2 ч.л
- бальзамический соус - 1 ч.л.
- перец чили (по желанию)
Все ингредиенты нужно смешать и наслаждаться невероятным
вкусом и пользой блюда.
Чем еще полезен нектарин и авокадо
Нектарины богаты калием, йодом, цинком, фолиевой и аскорбиновой кислотой, витаминами К и РР, клетчаткой. Этот фрукт полезен для нервной системы и сосудов. Вещества в составе нектарина улучшают работу суставов, укрепляют память, повышают иммунитет, полезны для перистальтики.
Авокадо содержит 20 витаминов и минералов, из них: фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий, медь, полиненасыщенные жиры, составляющие 30% от всей массы.
Плод обладает множеством полезных свойств для организма. Он снижает уровень холестерина в крови, способствует легкому усвоению витаминов.
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