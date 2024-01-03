Зникне напруга та підвищиться стресостійкість: названо "рецепт гарного настрою"
Навіть незначні розчарування можуть порушити плани, зробити вас сварливим та нещасним, а також призвести до апатії. Однак, є "рецепт гарного настрою".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.
За словами експерта, чудовим рецептом гарного настрою є салат з авокадо, волоським горіхом та нектарином.
Гарний настрій з9явиться через нектарин, який має справді чудові властивості: знімає напругу і тривожність, покращує настрій, знімає безсоння і підвищує стресостійкість.
"Неперевершений смак страви, безсумнівно, сприяє утворенню гормонів щастя", - йдеться у повідомленні.
Як приготувати салат
Для приготування салату знадобляться такі Інгредієнти:
- авокадо - 1 шт.
- нектарин - 1 шт.
- волоський горіх або пекан - 10-20 г
- сир з блакитною пліснявою - 30-50 г
- рукола
Для заправки знадобиться:
- мед - 1 ч.л
- оливкова олія - 1-2 ч.л
- бальзамічний соус - 1 ч.л
- перець чилі (за бажанням)
Всі інгредієнти потрібно змішати та насолоджуватись неймовірним
смаком та користю страви.
Чим ще корисний нектарин та авокадо
Нектарини багаті калієм, йодом, цинком, фолієвою і аскорбіновою кислотою, вітамінами до і РР, клітковиною. Цей фрукт корисний для нервової системи і судин. Речовини в складі нектарина покращують роботу суглобів, зміцнюють пам'ять, підвищують імунітет, корисні для перистальтики.
Авокадо містить 20 вітамінів та мінералів, з них: фолієва та аскорбінова кислоти, калій, мідь, поліненасичені жири, які складають 30% від всієї маси.
Плід має безліч корисних властивостей для організму. Він знижує рівень холестерину в крові, сприяє легкому засвоєнню вітамінів.
Раніше ми повідомляли, який допоможе почуватися щасливими.
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