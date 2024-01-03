Зникне напруга та підвищиться стресостійкість: названо "рецепт гарного настрою"

Навіть незначні розчарування можуть порушити плани, зробити вас сварливим та нещасним, а також призвести до апатії. Однак, є "рецепт гарного настрою".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

За словами експерта, чудовим рецептом гарного настрою є салат з авокадо, волоським горіхом та нектарином.

Гарний настрій з9явиться через нектарин, який має справді чудові властивості: знімає напругу і тривожність, покращує настрій, знімає безсоння і підвищує стресостійкість.

"Неперевершений смак страви, безсумнівно, сприяє утворенню гормонів щастя", - йдеться у повідомленні.

Як приготувати салат

Для приготування салату знадобляться такі Інгредієнти:

авокадо - 1 шт.

нектарин - 1 шт.

волоський горіх або пекан - 10-20 г

сир з блакитною пліснявою - 30-50 г

рукола

Для заправки знадобиться:

мед - 1 ч.л

оливкова олія - 1-2 ч.л

бальзамічний соус - 1 ч.л

перець чилі (за бажанням)

Всі інгредієнти потрібно змішати та насолоджуватись неймовірним

смаком та користю страви.

Чим ще корисний нектарин та авокадо

Нектарини багаті калієм, йодом, цинком, фолієвою і аскорбіновою кислотою, вітамінами до і РР, клітковиною. Цей фрукт корисний для нервової системи і судин. Речовини в складі нектарина покращують роботу суглобів, зміцнюють пам'ять, підвищують імунітет, корисні для перистальтики.

Авокадо містить 20 вітамінів та мінералів, з них: фолієва та аскорбінова кислоти, калій, мідь, поліненасичені жири, які складають 30% від всієї маси.

Плід має безліч корисних властивостей для організму. Він знижує рівень холестерину в крові, сприяє легкому засвоєнню вітамінів.