Нашли под завалами в ванной. Брат известного украинского актера погиб в результате авиаудара РФ
Известный украинский актер Влад Никитюк сообщил, что в начале полномасштабной войны в результате вражеского авиаудара погиб его троюродный брат.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста ICTV.
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По словам знаменитости, войну он встретил на отдыхе в Закарпатье вместе с любимой Анной.
Его родители остались в Киеве, а когда оккупанты начали обстреливать город, поехали в село под Бородянкой.
Родные Владислава надеялись, что туда россияне не доберутся, однако вышло все по-другому.
Уже со временем в село зашла армия РФ и родные звезды со старенькой бабушкой попали в оккупацию. Во время обстрелов они прятались в погребе.
"Родителей с бабушкой спас местный священник - батюшка Борис, которому удалось организовать "зеленый коридор". Родителям повезло, они поехали в Хмельницкий к хорошим знакомым", - вспомнил Никитюк.
Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)
Его же троюродного брата спасти не удалось. Он погиб от российских авиаатак.
Нашли родственника актера под завалами дома, в ванной, с тревожным чемоданчиком в руках.
"Фото женщины, которая сидит перед разваленным домом и ждет окончания поисковой операции, тогда облетело весь мир - это моя тетя", - шокировал Никитюк.
Краткая биография актера
Влад Никитюк - 31-летний украинский актер театра и кино. Популярность к нему пришла после съемок в сериале "Райское место".
Его начали звать на главные роли в сериалах. Артист сыграл в "Рысь", "Наследницы поневоле", "Се ли ви", "Формуле счастья", "Треугольнике судьбы" и других сериалах.
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