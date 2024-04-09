"Мой сын был светлым человеком". Мать убитого 16-летнего парня в Киеве раскрыла детали трагедии

В Киеве 7 апреля на фуникулере был убит парень. Подозреваемый в преступлении - водитель УГО сейчас находится в СИЗО.

Мать парня боится угроз

Мать парня - Ирина Матерухина рассказала, что у нее есть два опасения.

"Первое опасение – это то, что дело замнут. Второе – я волнуюсь из-за того, чтобы не было угроз нашей семье. У меня есть еще сын, которому 9 лет. Я боюсь за него. Я не знаю, насколько мужчина, какой убил сына, влиятельный, какие у него связи, какой он крутой или блатной, сколько у него денег. Я хочу, чтобы его посадили, хочу, чтобы он был наказан", - говорит мать погибшего Максима.

Кроме этого, женщина добавляет, что опровергает то, что ее сын вроде бы вел себя некорректно в вагончике фуникулера.

"На подростков очень просто сказать, мол, что они могли что-то сказать. Мой сын таким не был, такими были и его друзья. Все знают, что сын был очень добрым", - сказала она.

"Мой сын был очень светлым ребенком. У него было очень много друзей, он был душой компании. Это был лучик и солнышко и для нас, и для друзей. Сын хотел стать футболистом, в этом году планировал заключать контракт. Мечтал о карьере футболиста и играть за Украину", - говорит плачущая женщина.

"Хотел прославить нашу семью. Сын очень хотел построить для нас дом, когда вырастет. Он был лучшим братом. Несмотря на переходный возраст, у него со мной были очень дружеские отношения. С ним не было сложностей, он делился со мной всем секретным". "Он был моей гордостью, был очень высоким - 1 метро 90 сантиметров. Похороны сына будут завтра...", - поведала Ирина.

Где сейчас подозреваемый

В ДБР, которое расследует это дело, рассказали, что в настоящее время бывший работник УГО, подозреваемый в убийстве подростка, задержан.

На 9 апреля запланировано судебное заседание, где ему должны избрать меру пресечения без альтернативы внесению залога.

Кроме того, в ДБР опровергли слухи о том, что подозреваемый ранее работал в них.

Отметим, что сам подозреваемый – работник УГО Артем Косов не признает свою вину.