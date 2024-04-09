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Всегда был улыбчивый и откровенный. На фронте погиб актер Андрей Доманский

Вторник 09 апреля 2024 15:47
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Всегда был улыбчивый и откровенный. На фронте погиб актер Андрей Доманский Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

На фронте погиб ведущий актер Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги Андрей Доманский.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу театра.

Что известно о воине

В сообщении говорится, что артист пошел защищать Украину добровольцем.

"Как отмечают в театре, Андрей Доманский был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся, мудрый, откровенный, эмоциональный, невероятно талантливый, харизматичный", - описывают мужчину коллеги.

Всегда был улыбчивый и откровенный. На фронте погиб актер Андрей Доманский

Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Также сообщается, что актер 25 лет служил театру. Сыграл более 40 ярких ролей, был надежным партнером, а от начала полномасштабной войны стал надежным защитником.

Прощание с воином состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра.

Всегда был улыбчивый и откровенный. На фронте погиб актер Андрей Доманский

Андрей Доманский (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Недавно мы рассказывали, что на фронте погиб легендарный командир роты 67-й ОМБр Сергей Коновал.

Также мы писали, что российская ракета разрушила старинное жилое здание в Киеве, где снимали сериал.

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