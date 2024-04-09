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Знайшли під завалами у ванній. Брат відомого українського актора загинув внаслідок авіаудару РФ

Вівторок 09 квітня 2024 19:15
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Знайшли під завалами у ванній. Брат відомого українського актора загинув внаслідок авіаудару РФ Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український актор Влад Никитюк повідомив, що на початку повномасштабної війни внаслідок ворожого авіаудару загинув його троюрідний брат.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста ICTV.

Деталі

Зі слів знаменитості, війну він зустрів на відпочинку в Закарпатті разом із коханою Анною.

Його батьки залишилися у Києві, а коли окупанти почали обстрілювати місто, поїхали в село під Бородянкою.

Рідні Владислава сподівалися, що туди росіяни не дістануться, однак вийшло все інакше.

Вже згодом в село зайшла армія РФ і рідні зірки зі старенькою бабусею потрапили в окупацію. Під час обстрілів вони ховалися в погребі.

"Батьків із бабусею врятував місцевий священник - батюшка Борис, якому вдалося організувати "зелений коридор". Батькам пощастило, вони поїхали у Хмельницький до добрих знайомих", - пригадав Никитюк.

Знайшли під завалами у ванній. Брат відомого українського актора загинув внаслідок авіаудару РФ

Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)

Його ж троюрідного брата врятувати не вдалося. Він загинув від російських авіаатак.

Знайшли родича актора під завалами будинку, у ванній, з тривожною валізкою в руках.

"Фото жінки, яка сидить перед розваленим будинком і чекає на закінчення пошукової операції, тоді облетіло весь світ - це моя тітка", - шокував Никитюк.

Коротка біографія актора

Влад Никитюк - 31-річний український актор театру і кіно. Популярність до нього прийшла після зйомок у серіалі "Райське місце".

Його почали кликати на головні ролі у серіалах. Артист зіграв у "Рись", "Спадкоємиці мимоволі", "Се ли ві", "Формулі щастя", "Трикутнику долі" та інших серіалах.

Раніше ми розповідали, що на фронті загинув актор Андрій Доманський.

Також мати вбитого 16-річного хлопця в Києві розкрила деталі трагедії.

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