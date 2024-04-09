Знайшли під завалами у ванній. Брат відомого українського актора загинув внаслідок авіаудару РФ
Відомий український актор Влад Никитюк повідомив, що на початку повномасштабної війни внаслідок ворожого авіаудару загинув його троюрідний брат.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста ICTV.
Деталі
Зі слів знаменитості, війну він зустрів на відпочинку в Закарпатті разом із коханою Анною.
Його батьки залишилися у Києві, а коли окупанти почали обстрілювати місто, поїхали в село під Бородянкою.
Рідні Владислава сподівалися, що туди росіяни не дістануться, однак вийшло все інакше.
Вже згодом в село зайшла армія РФ і рідні зірки зі старенькою бабусею потрапили в окупацію. Під час обстрілів вони ховалися в погребі.
"Батьків із бабусею врятував місцевий священник - батюшка Борис, якому вдалося організувати "зелений коридор". Батькам пощастило, вони поїхали у Хмельницький до добрих знайомих", - пригадав Никитюк.
Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)
Його ж троюрідного брата врятувати не вдалося. Він загинув від російських авіаатак.
Знайшли родича актора під завалами будинку, у ванній, з тривожною валізкою в руках.
"Фото жінки, яка сидить перед розваленим будинком і чекає на закінчення пошукової операції, тоді облетіло весь світ - це моя тітка", - шокував Никитюк.
Коротка біографія актора
Влад Никитюк - 31-річний український актор театру і кіно. Популярність до нього прийшла після зйомок у серіалі "Райське місце".
Його почали кликати на головні ролі у серіалах. Артист зіграв у "Рись", "Спадкоємиці мимоволі", "Се ли ві", "Формулі щастя", "Трикутнику долі" та інших серіалах.
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