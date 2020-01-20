ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знаменитий співак помер прямо на сцені: вибачився і закрив очі

STYLERПерсони    20.01.2020 - 11:30
Знаменитий співак помер прямо на сцені: вибачився і закрив очі
У США помер співак Девід Олні (ілюстративне фото / libguides.com)

Відомий співак Девід Олні помер під час свого концерту в США

Девід Олні помер прямо під час виступу. Серце знаменитого американського співака зупинилося 18 січня, коли він давав свій концерт в Санта-Роса-Біч у Флориді.

За словами присутніх на останньому концерті зірки глядачів, в середині своєї третьої пісні Олні "зупинився, вибачився і закрив очі".

Судячи з усього, глядачі і музиканти не відразу зрозуміли, що сталося. Лише через кілька хвилин 71-річного артиста поклали на сцену і почали проводити реанімаційні заходи, які, на жаль, не увінчалися успіхом.

"Лікарі в аудиторії і медики працювали старанно, щоб змусити його прийти в себе. Важко про це писати, тому що я не можу повірити, що він пішов. Мені дуже шкода його дружину, сім'ю, друзів і всіх людей, які любили його і його музику. Навіть тих, хто ніколи не чув про нього. Ми всі втратили когось важливого минулої ночі", - написала у Facebook співачка Емі Рігбі.

David Olney at 30A Songwriters Festival

А музикант Скот Міллер розповів журналістам, що "Олні не упустив гітару, не впав зі стільця, він був ніжний і делікатний, як завжди".

Пізніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що причиною смерті знаменитості стала серцева недостатність.

За час своєї кар'єри Олні видав 20 альбомів. Крім того, артист співпрацював з такими відомими виконавцями, як Джон Хедлі і Серхіо Уебб, а кавер-версії пісень записували Еммілу Харріс, Стів Ерл, Лінда Ронстадт, Стів Янг, Дель Маккурі, Лорі Льюїс і багато інших зірок.

David Olney - These Boots Are Made for Walkin

Нагадаємо, що 19 січня помер учасник та засновник групи "Ляпис Трубецкой".

Несподівано! Брітні Спірс здивувала новими талантами і викликала неоднозначну реакцію в мережі Отримав поранення: знаменитий співак потрапив в перестрілку
Новини України певец
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся