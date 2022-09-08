Знамениті цитати Єлизавети II: ці дотепні висловлювання королеви актуальні завжди

Знамениті цитати королеви Єлизавети II

"Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє", - слова королеви про стійкість.

"Не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ні в кого з нас немає монополії на мудрість", - так говорила монарх про мудрість.

"Я не знаю єдиної формули успіху, але з роками я зрозуміла, що деякі атрибути лідерства є універсальними і потрібно об'єднувати свої зусилля, таланти і натхнення",- такі були слова королеви про успіх.

"Підтримання миру завжди було найважчою формою лідерства з усіх можливих",- висловлювалася Єлизавета II про мир.

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"Слід пам'ятати, що найчастіше саме малі кроки, а не гігантські стрибки призводять до тривалих змін",- ось що говорила монарх про стратегію.

"Нам всім потрібно встановити правильний баланс між діями і роздумами. З такою безліччю відволікаючих чинників легко забути про те, що треба зробити паузу і все обміркувати", - слова королеви про внутрішню рівновагу.

"У нашій родині імпульсивна і палка молодь повстає проти цінностей старшого покоління. Як і у всіх нормальних сім'ях", - так говорила Єлизавета II про королівську сім'ю.

"Мені просто боляче постійно посміхатися. Чому від жінок чекають, що вони весь час повинні бути радісними? Якщо чоловік виглядає серйозним, все автоматично вважають, що він Серйозна людина, а не нещасний",- цитата монарха про почуття.

"Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, незалежно від того, буде воно довгим або коротким, буде присвячене службі вам і великій імперській родині, до якої ми всі належимо",- вислів Єлизавети II про королівську службу.

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"Те, що я кажу вам зараз, як ваша королева і як бабуся, я говорю від щирого серця... ніхто з тих, хто знав Діану, ніколи не забуде її. Мільйони інших, які ніколи не зустрічалися з нею, але відчували, що знають її, будуть пам'ятати її. Я, наприклад, вважаю, що з її життя і надзвичайною і зворушливою реакції на її смерть можна винести уроки. Я поділяю вашу рішучість зберігати її пам'ять",- слова Єлизавети II про принцесу Діану.

Нагадаємо, на момент смерті Єлизавета II була монархом 15 держав (королівств Співдружності): Австралія, Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Беліз, Великобританія, Гренада, Канада, Нова Зеландія, Папуа - Нова Гвінея, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Соломонові Острови, Тувалу, Ямайка.