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Їхали до Києва читати лекції: в Україну не пустили російських пропагандистів

STYLERЖиття    21.02.2020 - 20:24
Їхали до Києва читати лекції: в Україну не пустили російських пропагандистів
Російським пропагандистам заборонили в'їзд в Україну (колаж РБК-Україна)

Російські пропагандисти збиралися розповісти, як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах

В Україну не впустили трьох російських фахівців у сфері журналістики, блогерства та соціальних комунікацій, яких прикордонники завернули в аеропорту Київ (Жуляни). Двом з них був заборонений в'їзд на територію країни на 3 роки.

Росіяни планували дати лекцію на тему "Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах" в українській столиці. Про це передали в прес-службі Держприкордонслужби.

Повідомляється, що всі троє прилетіли рейсом з Мінська.

"Однак у ході прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що прибулий лектор, співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни", - розповіли в ДПСУ.

Лекції на цю тему він читав в окупованому Криму в 2015-му, а організатори заходу - всеросійська організація "Бойове братство" - нагородили його медаллю "Учасник ходи "Безсмертний полк".

Другий СММ-тренер також незаконно відвідував анексований кримський півострів. Третя росіянка просто не змогла перетнути кордон, оскільки мета поїздки та наявні підтвердження не переконали прикордонників.

Відео: В Україну не пустили трьох російських пропагандистів

Мова йде про пропагандистів Дмитра Сидорина та Андрія Фрольченкова, а також про редакторку служби контенту пошуковика "Яндекс" Катерину Дементьєву (забороненого в Україні).

Додамо, що в Telegram-каналі Stretenko повідомляється, що серед хедлайнерів заходу про маніпуляції людьми в ЗМІ - відомий журналіст Дмитро Гордон із дружиною, телеведучий Матвій Ганапольський та інші.

Їхали до Києва читати лекції: в Україну не пустили російських пропагандистів

Фото: скрін t-me/ssternenko

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