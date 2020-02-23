Прикордонники не пустили двох російських пропагандистів в Україну

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Російські медійники прилетіли до Києва проводити лекції

В аеропорту "Київ" прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держприкордонслужбу.

Вказано, що під час оформлення рейсу "Мінськ-Київ" прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника та журналіста.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир «шукав натхнення» в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві", - інформують прикордонники.

Тим же рейсом на запрошення тієї ж організації у Київ прилетіла москвичка 1983 року народження. Вказано, що жінка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові.

"На своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вийшло потрапити на лекції в Київ", - зазначили у ДПСУ.

Так, росіянам відмовили у перетині державного кордону України та проставили заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки. Сьогодні зранку вони зворотним рейсом відлетіли у Мінськ.

Нагадаємо, групу з чотирьох російських акторів не пустили в Україну прикордонники у аеропорту Запоріжжя. Одна з причин відмови у в'їзді - незаконний візит в анексований Крим.

Як писало РБК-Україна, станом на квітень 2019 року повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби України не пропустили в Україну понад 2,8 тис. громадян РФ.