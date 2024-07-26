Знаменитый немецкий дизайнер удивил яркой вышиванкой (фото)

Уайлд показался в яркой вышиванке

На опубликованном в своем блоге фото Питер появился в вышитой рубашке с насыщенным рисунком в нескольких цветах. Поверх нее он надел камуфляжную куртку, а также кепку, подобранную в тон.

В руках дизайнер держал букет в сине-желтых цветах, а на чехле его телефона можно разглядеть наклейку с сине-желтым флагом.

Позади дизайнера также виднелось цветное знамя, опять же, направленное на поддержку нашей страны.

Эпатажный образ Франк подчеркнул красными перчатками.

Стилист удивил ярким сочетанием (фото: instagram.com/frankpeterwilde)

В комментариях украинцы продолжают благодарить мужчину за то, что он не устает регулярно выставлять в соцсетях кадры в поддержку нашего государства. Они оставляют ему многочисленные слова восхищения и не жалеют комплиментов по поводу его вкуса в одежде.

Мужчина не устает делать фото в лифте в поддержку Украины (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Кто такой Франк Питер Уайлд

Мужчина работает стилистом и художником костюмов в разных странах, в том числе в Украине. Он делал аутфиты для клипа известной немецкой исполнительницы Сары Коннор на From Sarah With Love.

С началом полномасштабной российской агрессии против Украины, стилист стал демонстрировать мощную поддержку украинцам. В своих образах он использует желто-голубые цвета, продолжает чуть ли не каждый день делать фото в лифте и публиковать их на своей странице.

Украинские бренды присылают мужчине свои товары, чтобы он появлялся на кадрах в вещах нашего производства.

Один из образов Уайлда (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Кроме "модной поддержки", Уайлд демонстрировал также и физическую, а именно - помогал беженцам, которые из-за российских захватчиков вынуждены были выехать в Берлин.

Питер отмечал, что миру не следует молча игнорировать тиранию РФ, которая продолжается в центре Европы, и ради ее преодоления обществу следует объединиться.