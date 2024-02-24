Знаменитые предатели. Звезды, сбежавшие из Украины во время войны

Оксана Байрак

24 февраля 2022 года режиссер встретила в Одессе, куда приехала праздновать свой день рождения.

Долгое время она находилась в городе, однако впоследствии оказалась в РФ. Предательница начала снимать сериал для "России-1" под новым псевдонимом Фрося Касьян.

А недавно она назвала себя самой большой патриоткой Украины, спела отрывок "Червоной руты" и призналась, что украинский - ее родной язык.

Несмотря на то, что в России предательница проводила время с людьми, которые открыто поддерживают военные преступления РФ в Украине.

Оксана Байрак (российские СМИ)

Олег Винник

Певца, который когда-то был одним из самых известных артистов Украины, сейчас называют предателем и беглецом.

Он полностью исчез из инфопространства с начала полномасштабной войны в Украине. Было известно лишь то, что артист уехал в Германию.

А летом 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что пересек государственную границу 26 февраля 2022 года.

Мужчина не видит в этом проблемы и считает, что не важно, кто и когда выезжал из страны, а важно лишь то, что конкретный человек сделал для своей родины.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Влад Яма

Судья "Танців із зірками" покинул Украину в первые дни полномасштабной войны.

Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд.

Танцовщик сейчас находится с семьей в США, откуда публикует циничные посты.

Ранее коллега Ямы, хореограф Женя Кот, говорил, что он планирует вернуться в Украину.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Александр Эллерт

Летом прошлого 2022 года шоумен и бывший избранник актрисы Ксении Мишиной отправился в США.

Эллерт утверждал, что ему нужно было принять участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины.

Само праздничное мероприятие состоялось, но Александр до сих пор не вернулся обратно в Украину.

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Андрей Щегель

Участник подкаста Srakadupa, комик Андрей Щегель, покинул Украину во время полномасштабной войны, о чем сам рассказал.

Ему было предоставлено разрешение Министерством культуры на выезд за границу по благотворительным делам, но Щегель не планирует возвращаться.

Он заявил, что не сбежал из-за полученных повесток, а решил "воспользоваться правом на комфортную жизнь", считая, что защитники страны "сами решают свою судьбу на войне".

После всплеска негативных комментариев в сети Щегель извинился за свои скандальные высказывания, когда он назвал Украину "й**аным цирком с попаяными дебилами".

Несмотря на извинения, он остался за границей и не вернулся в страну.

Андрей Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)