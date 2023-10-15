Знаменитые любовницы: 5 украинских звезд, которые встречались с женатыми

Настя Каменских

Слухи о романе Насти Каменских и Потапа начали распространяться задолго до того, как продюсер расстался со своей законной супругой Ириной Горовой.

Долгое время паре удавалось успешно скрывать свои отношения, но после развода Потапа подозрения поклонников относительно его романа с певицей только усилились.

Действительно, в 2019 году Настя и Потап сыграли громкую свадьбу.

Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Злата Огневич

В одном из своих интервью Огневич отмечала, что для нее отношения с женатым мужчиной - это табу.

При этом она призналась, что у нее был такой опыт, однако артистка не знала о семейном положении своего партнера.

"Для меня - это табу. Были такие отношения, когда я узнала, что мужчина женат. Он мне сказал об этом, а потом забрал свои слова назад и что он вообще к этому не очень серьезно относится. Я сказала: "Нет, я не хочу этих отношений", - рассказала звезда.

Злата Огневич (фото: nstagram.com/zlata.ognevich)

Ксения Мишина

В начале апреля этого года Мишина призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной.

"Когда я это прошла, я поняла, что в моей жизни больше не будет женатых мужчин. Во-первых, я не знала об этом. Я узнала, когда все уже развалилось. Конечно, мы разошлись. Но если ты осознанно идешь на это, то должен понимать последствия", - заявила актриса.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тоня Матвиенко

В одном из своих интервью певица Тоня Матвиенко поделилась откровениями о том, как она завоевала сердце Арсена Мирзояна, невзирая на его семейный статус.

Более того, по ее словам, она не испытывает за это стыда, поскольку считает, что нет причин стыдиться своих действий.

Тоня откровенно призналась, что по-настоящему влюбилась в женатого мужчину, а также заявила, что у нее хватило смелости открыто рассказать свою историю публике.

Тоня Матвиенко с мужем (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Оля Полякова

В начале романа со своим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским, Полякова тоже была его любовницей.

"Я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решителен, он не мучил ни одну, ни другую, он этот круг прервал и все. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе, и треугольник - это неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, прервать его в какую-то сторону, или в ту или в другую", - поделилась исполнительница.

Оля Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)