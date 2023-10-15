Знамениті коханки: 5 українських зірок, які зустрічались з одруженими

Настя Каменських

Чутки про роман Насті Каменських та Потапа почали поширюватися задовго до того, як продюсер розлучився зі своєю законною дружиною Іриною Горовою.

Довгий час парі вдавалося успішно приховувати свої стосунки, але після розлучення Потапа, підозри шанувальників щодо його роману зі співачкою лише посилились.

Дійсно, у 2019 році Настя і Потап зіграли гучне весілля.

Настя Каменських з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Злата Огнєвіч

В одному зі своїх інтерв’ю Огнєвіч наголошувала на тому, що для неї стосунки з одруженим чоловіком - це табу.

При цьому вона зізналася, що у неї був такий досвід, проте артистка не знала про сімейний стан свого партнера.

"Для мене - це табу. Були такі стосунки, коли я дізналася, що чоловік одружений. Він мені сказав про це, а потім забрав свої слова назад і що він взагалі до цього не дуже серйозно ставиться. Я сказала: "Ні, я не хочу цих стосунків", - розповіла зірка.

Злата Огнєвіч (фото: nstagram.com/zlata.ognevich)

Ксенія Мішина

На початку квітня цього року Мішина зізналася, що у неї був роман із одруженим чоловіком.

"Коли я це пройшла, я зрозуміла, що в моєму житті більше не буде одружених чоловіків. По-перше, я не знала про це. Я дізналася, коли все вже розвалилося. Звичайно, ми розійшлися. Але якщо ти усвідомлено йдеш на це, то маєш розуміти наслідки", - заявила актриса.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тоня Матвієнко

В одному зі своїх інтерв'ю співачка Тоня Матвієнко поділилася одкровеннями про те, як вона завоювала серце Арсена Мірзояна, незважаючи на його сімейний статус.

Більше того, за її словами, вона не відчуває за це сором, оскільки вважає, що немає причин соромитися своїх дій.

Тоня відверто зізналася, що по-справжньому закохалася в одруженого чоловіка, а також заявила, що у неї вистачило сміливості відкрито розповісти свою історію публіці.

Тоня Матвієнко з чоловіком (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Оля Полякова

На початку роману зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським, Полякова також була його коханкою.

"Я була коханкою свого чоловіка. Недовго, тому що він дуже рішучий, він не мучив ні одну, ні іншу, він це коло перервав і все. Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, її горе, і трикутник - це неприємно, це трагічна ситуація, і я раджу в ньому не жити, перервати його в якийсь бік, або в той, або в інший", - поділилася виконавиця.

Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)