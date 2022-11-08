Знаковое место. В Киеве открыли легендарный McDonald's: что известно

В Киеве возобновил работу McDonald's на Юрия Ильенко, 3. Это тот самый "мак" на Лукьяновке, открытый еще 24 мая 1997 года и ставший первым рестораном сети в не только в столице, а во всей Украине.

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Как работает "мак" на Лукьяновке

Заведение возобновило работу 8 ноября.

"В пасмурные дни особенно хочется порадовать себя вкусными бургерами и золотистой фри. Так зачем сдерживаться? Ждем всех в еще одном McDonald's возле станции метро "Лукьяновская" на ул. Юрия Ильенко, 3", - говорится в сообщении компании в социальных сетях.

"Мак" возле станции метро "Лукьяновская"

Ресторан работает с 09:00 до 21:00 и соблюдает правила безопасности.

Заведение закрывается во время воздушной тревоги и возобновляет работу через час после ее отмены.

Также не будет работать ресторан при отключении электроэнергии.

"Мак" возле станции метро "Лукьяновская" (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Заметим, что осенью 2021 года этот "мак" претерпел обновление.

Тогда в ресторане появились отдельная зона для курьеров, лифт для доставки заказов на второй этаж, одна линия драйва и экспресс-окошко.

В компании говорят, что именно этот McDonald's является для них "очень знаковым местом".

Открытие McDonald's на Лукьяновке (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Добавим, что 8 ноября в Киеве и области работает 41 ресторан McDonald's, а всего по Украине - 54 заведения.

Все открытые "маки" в Киеве по состоянию на 8 ноября (скриншот)