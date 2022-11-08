Знакове місце. У Києві відкрили легендарний McDonald's: що відомо

У Києві відновив роботу McDonald's на Юрія Іллєнка, 3. Це той самий "мак" на Лук'янівці, який був відкритий ще 24 травня 1997 року і став першим рестораном мережі не лише у столиці, а й у всій Україні.

Більше деталей читайте в нашому матеріалі нижче.

Як працює "мак" на Лук'янівці

Заклад поновив роботу 8 листопада.

"У похмурі дні особливо хочеться потішити себе смачними бургерами і золотистою фрі. Тож навіщо стримуватися! Чекаємо всіх у ще одному McDonald's біля станції метро "Лук'янівська" на вул. Юрія Іллєнка, 3", - йдеться повідомленні компанії в соціальних мережах.

"Мак" біля станції метро "Лук'янівська"

Ресторан працює з 09:00 до 21:00 та дотримується розширених правил безпеки.

Заклад закривається під час повітряної тривоги і відновлює роботу через годину після її скасування.

Також не працюватиме ресторан і під час відключення електроенергії.

"Мак" біля станції метро "Лук'янівська" (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Зауважимо, що восени 2021 року цей "мак" зазнав оновлення.

Тоді у ресторані з'явилися окрема зона для кур’єрів, ліфт для доставки замовлень на другий поверх, одна лінія драйву та експрес віконце.

У компанії кажуть, що саме цей McDonald's є для них "дуже знаковим місцем".

Відкриття McDonald's на Лук'янівці (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Додамо, що 8 листопада у Києві та області працює 41 ресторан McDonald's, а всього по Україні - 54 заклади.

Всі відкриті "маки" в Києві станом на 8 листопада (скриншот)