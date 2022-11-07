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Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото)

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 07 ноября 2022 13:24
Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото) Фото: Под Киевом открылся новый McDonald's (facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Людмила Жукова

McDonald's продолжает радовать своих клиентов новостями. На этот раз, сеть открыла еще один ресторан, он находится в Киевской области.

В материале Styler читайте все подробности открытия нового кафе под Киевом.

Где находится новый "мак"

Ресторан находится в Киевская область, с. Лесники, ул. Ватутина, 170А. Он имеет удобное расположение для заказов на McDrive дорогой за город.

Кстати, "мак" рассчитан на 111 мест в зале и 136 на террасе. В заведении есть 10 терминалов самообслуживания для заказа в зале.

Открытие ресторана произошло 7 ноября, хотя было запланировано на март 2022 года.

Основные работы по строительству и обустройству были завершены еще в феврале, так что с принятием решения о постепенном возобновлении работы в Украине этот ресторан добавили в список заведений к открытию.

Посетители могут сделать заказ внутри ресторана на одном из 5 двухсторонних терминалов самообслуживания или заехать на МакДрайв с двумя линиями въезда, где меню представлено на современных цифровых бордах.

Благодаря расположению на оживленном перекрестке в ресторан будет удобно приезжать также жителям соседних городов и сел.

Кстати, у ресторана есть собственное укрытие, недалеко от него. Во время воздушной тревоги McDonald's не работает.

Отметим, что сейчас в Киеве и области сейчас работают 40 ресторанов McDonald's, а всего по Украине – 53 заведения.

Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото)

Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото)Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото)Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото)Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото)Под Киевом открыли новый McDonald's: как он выглядит (фото)Вот как выглядит новый "мак" в Лесниках (фото: (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Какие рестораны McDonald's уже работают в Украине

Также 3 ноября McDonald's снова открылись в Виннице. Речь идет о заведениях на просп. Юности, 43-А и ул. Соборная, 51-А.

Всего в Украине сегодня возобновили работу уже 49 ресторанов. Полакомиться бургерами и картофелем фри можно сейчас в таких городах:

  • Ивано-Франковск
  • Белая Церковь
  • Бровары
  • Житомир
  • Тернополь
  • Борисполь
  • с. Софиевская Борщаговка
  • с. Горе
  • Винница
  • Львов
  • Киев

Ранее в McDonald's рассказали, почему так долго возобновляли работу ресторанов в Украине.

Также читайте интересные факты о McDonald's в Украине, которые вы не знали.

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