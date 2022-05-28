Знайомтеся - Фауст. У нацгвардійців з'явився чотирилапий побратим (фото)

У Нацгвардії показали пса, якого вдалося врятувати в Київській області. Відтоді тварина стала справжнім побратимом військових.
Фото чотирилапого друга показали на сторінці Нацгвардії в Facebook.
Боєць Національної гвардії України з позивним Ігнат під час боїв на Київському напрямку знайшов чотирилапого побратима – німецьку вівчарку.
Наприкінці березня собака застрибнула в окоп до військових під час обстрілів – і відтоді вони не розлучалися.
"Це було в кінці березня, коли я разом зі своїми побратимами виконував бойові завдання по захисту Батьківщини в Київській області. До нас під час обстрілів пригнув в окоп пес, він був дуже наляканий," – згадує Ігнат.
"Після того собачка постійно з нами, навіть коли я йду на позицію Фауст біля мене, або коли пересуваємося на бронетехніці вона теж зверху з усіма", - зазначив військовий.
Вівчарку назвали на честь німецького ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust. Зараз Фауст допомагає воїнам: тихенько сидить, спостерігає і коли бачить чужого, відразу подає сигнал.
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