Узнайте, какой ваш самый благоприятный месяц по знаку Зодиака

Гороскоп может рассказать, какой месяц самый благоприятный для каждого из двенадцати знаков Зодиака. Астрологи говорят, что на этот период стоит планировать важнейшие дела: женитьба, переезд, крупные покупки, старт бизнеса и т. д.

Овен

Конец осени - самое благоприятное время для этого знака. В ноябре успешно пройдет реализация себя и решение важных вопросов.

Астрологи говорят, что в это время можно решаться на, казалось бы, самые отчаянные поступки.

Телец

Ваш идеальный месяц - апрель. Это время обновления, которое положительно влияет на ваше эмоциональное состояние и дает заряд на весь год.

В личных отношениях в это время все складывается положительно. А еще вас, безусловно, ждет успех в любых начинаниях.

Близнецы

Самое удачное время для вас - середина зимы. Январь устраняет ваши разногласия с самим собой и придает уверенность.

Это идеальное время для воплощения самых заветных желаний. Пора действовать и верить, что у вас все получится.

Рак

Октябрь - самый успешный месяц для решения важных вопросов. В это время вас отличает ясный ум и трезвые мысли.

Все это вместе способствует продвижению по карьерной лестнице. Начатые в это время любовные отношения доставят радость и спокойствие.

Лев

Ваш месяц - июль. Жаркое время года активизирует все ваши сильные стороны. Энергия бьет ключом, сил море.

Самое время заняться саморазвитием и самосовершенствованием. Любые новые навыки, полученные в этот момент, пригодятся в жизни.

Дева

Февраль - ваш идеальный месяц для персональной реализации. Последний месяц зимы охладит ваши мысли и позволит думать прагматично и рационально.

Просмотрите собственную жизнь и подумайте о серьезных переменах. Возможно, это самое время, чтобы попросить повышение или поменять работу.

Весы

Весов отличает быстрое изменение настроений и планов. Но в декабре вам часто удается сконцентрироваться и решить важные вопросы.

Браки, заключенные в это время Весами, чаще всего бывают счастливыми и удачными.

Скорпион

Ваш месяц - август. Отличное время для путешествий и отдыха. Конец лета отлично скажется на ваших отношениях: если у вас уже есть любимый человек, это самое время укрепить вашу связь.

Если вы еще один, то шанс встретить свою половинку в августе растет.

Стрелец

Обычно люди этого знака общительны и несколько наивны, но в июне вы вряд ли обманетесь. Реализуй себя на работе и дома.

В этом месяце вы спокойно сможете отличить кто друг, а кто враг. Возьмите судьбу в свои руки, и вас ждет удача.

Козерог

Ваш благоприятный месяц - сентябрь, начало осени всегда положительно сказывается на вашей карьере и личной жизни.

Действуйте спонтанно, но решительно, доверяйте себе и своей интуиции, в сентябре она вас не подведет.

Водолей

Люди этого знака отлично проявляют себя в первый месяц весны. Зима прошла, а вместе с ней и все ваши затруднения.

В марте забудьте о проблемах и начните жить. Отдых или работа - все доставит искреннее удовольствие и благоприятно скажется на делах.

Рыбы

Цветущий май отлично подойдет для вашей яркой личности. В это прекрасное время года усилится желание проявить свои качества лидера.

Воплощайте мечты в жизнь, следуйте своим целям. Смело беритесь за новые дела и помните - звезды на вашей стороне.